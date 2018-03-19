Kartepe’de mezarlık duvarlarının yapımı bitiyor

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçedeki farklı mezarlıkların duvarlarında yaptığı çalışmanın sonuna geldi.

Kartepe Belediyesi ekipleri ilçedeki mezarlıkları elden geçirerek bakım, temizlik ve onarım çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede bulunan Köseköy Merkez Mezarlığı, Uzunbey Merkez Mezarlığı ve Maşukiye Merkez Mezarlığı’nın çevresinde dekoratif taş duvar çalışması yapılıyor. Ekipler taş duvar çalışması ile ilçe mezarlıklarının daha toplu ve düzenli bir halde hizmet vermesini sağlıyor.