Kartepe’de öncelik kamu yararı

Kartepe Belediyesi Aykome Birimi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği kazı denetimleri ile kamunun zarara uğramasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Hızlı bir kentleşme yaşayan Kartepe’de inşaat sektöründe bir yoğunluk yaşanıyor. Buna paralel olarak ilçede yerleşim ile birlikte altyapı düzenlemeleri nedeniyle birçok kazı çalışması yapılıyor. İlçede yapılan kazı denetimlerini de Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aykome Birimi titizlikle gerçekleştiriyor. Bu amaç doğrultusunda çalışan Aykome Birimi, SEDAŞ, İZGAZ ve İSU Genel Müdürlükleri ekiplerinin ilçede yaptığı kazıları yerinde denetliyor.

Kazı tahribat bedeli olarak alınan bedellerin ise Kartepelilere hizmet olarak geri döndüğünü belirten yetkililer, “Böylelikle milletin parası millete geri dönüyor. Ayrıca kamunun zarara uğramasının önü de kesilmiş oluyor. Bu doğrultuda başkanımızın hassasiyetle üzerinde durduğu bu konuda tüm çalışma ve hesaplamalarımızı titizlikle yapıyor, herhangi bir mağduriyet doğmasına müsaade etmiyoruz” dediler.