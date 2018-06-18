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Kartepe'de sağanak, su baskınlara neden oldu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 18:24 | Son Güncelleme

HASTANE GİRİŞİNİ SU BASTI Kocaeli'de öğleden sonra başlayan yağmur yağışı etkili oldu.

Kartepe'de sağanak, su baskınlara neden oldu (2)

HASTANE GİRİŞİNİ SU BASTI
Kocaeli'de öğleden sonra başlayan yağmur yağışı etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika yoğun şekilde yağan yağmurda Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acil servisinin girişini su bastı. Vatandaşlar acil girişi önünde yağmurun dinmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, acil servis girişinde biriken suları motorla tahliye etmeye çalıştı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar yağmurdan korunmak için duraklara, üst geçit ve saçak altlarına sığındı. İzmit Sanayi Mahallesi'nde ve Fuar alanı çevresinde su birikintileri oluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri biriken suları çekmek için çalışma başlattı.

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Kartepe'de sağanak, su baskınlara neden oldu (2)Kartepe'de sağanak, su baskınlara neden oldu (2)Kartepe'de sağanak, su baskınlara neden oldu (2)Kartepe'de sağanak, su baskınlara neden oldu (2)

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