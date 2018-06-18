HABER

Kartepe'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 15:26 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur, su baskınlarına neden oldu.

Kartepe'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

Ergün AYAZ/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur, su baskınlarına neden oldu. Dudu Göçer bu yıl dördüncü kez evini su bastığını söyleyerek, çözüm bulunmasını istedi.
Öğle saatlerinde, Kartepe ilçesinde etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu. Bazı evlerin zemin ve bodrum katları ile iş yerlerini su bastı. Bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla kaplandı. İtfaiye ve belediye ekipleri ilçede su baskını olan ev, iş yeri, cadde ile sokaklarda suları çekmek için çalışma yaptı. Kartepe İstasyon Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde oturan Dudu Göçer'in evini de su bastı. Bu yıl dördüncü kez evini yağmur suyu bastığını söyleyen Dudu Göçer, "Her yağmur yağışında evimi yağmur suyu basıyor. Bu sene dördünce kez evime yağmur suyu doldu. Eşyalarım yine kullanılmaz hale geldi. Ne yapacağımı şaşırdım. Yetkililer bir çözüm bulsun" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kartepe'de sağanak, su baskınlarına neden olduKartepe'de sağanak, su baskınlarına neden olduKartepe'de sağanak, su baskınlarına neden olduKartepe'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

PARTNERKıyıya vurdu! Dehşete düşüren manzaraKıyıya vurdu! Dehşete düşüren manzara
Sele kapılan Rüzgar'ın cesedi bulunduSele kapılan Rüzgar'ın cesedi bulundu
Kazım Karabekir'in kızı son yolculuğuna uğurlandıKazım Karabekir'in kızı son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı! ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı! ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

Manisa'dan kahreden son dakika haberi! Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı

Manisa'dan kahreden son dakika haberi! Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç açıklama tarihi nedir?

2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç açıklama tarihi nedir?

Edirne'de Saadet Partisi'nin seçim bürosunun camı kırıldı

Edirne'de Saadet Partisi'nin seçim bürosunun camı kırıldı

Yavru köpeğe işkencede yeni gelişme: Elimizde görüntüler var

Yavru köpeğe işkencede yeni gelişme: Elimizde görüntüler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.