Kartepe’de tekstil konteynerleri dağıtılıyor

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, atık tekstil konteynerlerinin dağıtımlarına başladı.

Kartepe Belediyesi, geri dönüşüm uygulamaları çalışmaları kapsamında kaynağında ayrıştırma çalışmalarına büyük bir hassasiyet ile devam ediyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kaynağında ayrıştırma çalışmalarına yeni bir boyut kazandırıldı. En son cam atıkların diğer atıklardan ayrı toplanması için yapılan uygulamalar ardından tekstil atıkları için de protokol imzaladı. İmzalanan protokol çerçevesinde Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde belirlenen noktalara ilk etapta 52 adet tekstil konteyneri bırakarak tekstil atıklarını ayrı toplama işlemine başladı. Konteyner dağıtımı yanı sıra Kartepelileri de bilgilendiren belediye ekipleri ilçe genelindeki 15 bilborda afişler astı, el broşürleri dağıtmaya başladı.

Kaynağında ayrıştırma çalışmalarını tüm ilçe halkıyla da paylaşma hedefinde olduklarını belirten Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin, “Tekstil geri dönüşümü ile tekstil atıklarının kaynağında geri kazanılması, yeni ürünlerin üretilmesi için gerekli olan doğal kaynak ve enerji kullanımının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ambalaj atıklarının ülkemiz ekonomisi için hammaddeden daha değerli bir kaynak olduğu bilinci ile hareket ediyoruz. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’den aldığımız yetki ile kaynağında ayrıştırma çalışmalarımızı tüm hızıyla devam etmektedir” dedi.