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Kartepe’de yol bakımları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 11:03 | Son Güncelleme

KOCAELİ(İHA)

Kartepe’de yol bakımları sürüyor

KOCAELİ(İHA)

Kartepe’de yol bakımları sürüyor

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