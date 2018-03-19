HABER

Kartepe’li kadınlar bowling heyecanı yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 11:50 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü tarafından düzenlenen bowling turnuvasına kadınlar büyük ilgi gösterdi.Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü tarafından organize edilen bowling turnuvası özel bir alış veriş merkezinde yapıldı.

Kartepe’li kadınlar bowling heyecanı yaşadı

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü tarafından düzenlenen bowling turnuvasına kadınlar büyük ilgi gösterdi.
Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü tarafından organize edilen bowling turnuvası özel bir alış veriş merkezinde yapıldı. Kadınlar Kulübü bünyesinde bulunan Köseköy Kadın Spor Merkezi ile İstasyon Kadın Spor Merkezi üyeleri bowling turnuvasında kıyasıya mücadele etti. Kadınlar arasında yapılan yarışmayı İstasyon Kadın Spor Merkezi üyeleri kazandı. Kadınların kıyasıya yarıştığı yarışmanın sonunda turnuvayı kazanan İstasyon Kadın Spor Merkezi’ne hediye verildi.
Kartepe Belediyesi bünyesinde bulunan Kartepe Kadın Kulübü’nün çalışmalarının çeşitli etkinlikler ile devam edeceğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepe’de kadınlarımızın sosyal hayatına belediye olarak dokunuşlar yapıyoruz. Yapılan projelerle kadınlarımızın hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Projelerimizden bu zamana kadar 10 binin üzerinde kadın faydalandı. Bu tür spor organizasyonları ile kadınlarımız farklı bir gün geçirmiş oldular” dedi.

Kartepe’li kadınlar bowling heyecanı yaşadı

Kartepe’li kadınlar bowling heyecanı yaşadı

Ankara'yı yasa boğdu! Eski bakan hayatını kaybettiAnkara'yı yasa boğdu! Eski bakan hayatını kaybetti
Mehmet Aydın devleti de dolandırmış!Mehmet Aydın devleti de dolandırmış!
TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul için ürküten açıklama! Sıcaklık 45 dereceyi bulacak

İstanbul için ürküten açıklama! Sıcaklık 45 dereceyi bulacak

Sokak ortasında liseli genç kıza taciz! Kaçarak arkadaşının evine sığındı

Sokak ortasında liseli genç kıza taciz! Kaçarak arkadaşının evine sığındı

İstanbul'da saldırı yapacaktı! Yakalandı

İstanbul'da saldırı yapacaktı! Yakalandı

Okul etkinliğinde silahlar patladı!

Okul etkinliğinde silahlar patladı!

Afrin'de, Türk askerinin tüyleri diken diken eden hikayesi

Afrin'de, Türk askerinin tüyleri diken diken eden hikayesi

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.