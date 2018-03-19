Kartepe’li kadınlar bowling heyecanı yaşadı

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü tarafından düzenlenen bowling turnuvasına kadınlar büyük ilgi gösterdi.

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü tarafından organize edilen bowling turnuvası özel bir alış veriş merkezinde yapıldı. Kadınlar Kulübü bünyesinde bulunan Köseköy Kadın Spor Merkezi ile İstasyon Kadın Spor Merkezi üyeleri bowling turnuvasında kıyasıya mücadele etti. Kadınlar arasında yapılan yarışmayı İstasyon Kadın Spor Merkezi üyeleri kazandı. Kadınların kıyasıya yarıştığı yarışmanın sonunda turnuvayı kazanan İstasyon Kadın Spor Merkezi’ne hediye verildi.

Kartepe Belediyesi bünyesinde bulunan Kartepe Kadın Kulübü’nün çalışmalarının çeşitli etkinlikler ile devam edeceğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepe’de kadınlarımızın sosyal hayatına belediye olarak dokunuşlar yapıyoruz. Yapılan projelerle kadınlarımızın hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Projelerimizden bu zamana kadar 10 binin üzerinde kadın faydalandı. Bu tür spor organizasyonları ile kadınlarımız farklı bir gün geçirmiş oldular” dedi.