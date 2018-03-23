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Kartepeli miniklerden Mehmetçiğe anlamlı destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 20:16 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri, "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan Mehmetçiğe sevgilerini ve dualarını yazdıkları mektuplar aracılığıyla gönderdi.Kartepe Belediyesi, Bilgi Evi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine karşı başlatılan "Zeytin Dalı Harekatına" katılan Mehmetçiklere moral vermek amacıyla kendi kalemleriyle mektup yazdılar.

Kartepeli miniklerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Kartepe Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri, "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan Mehmetçiğe sevgilerini ve dualarını yazdıkları mektuplar aracılığıyla gönderdi.
Kartepe Belediyesi, Bilgi Evi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine karşı başlatılan "Zeytin Dalı Harekatına" katılan Mehmetçiklere moral vermek amacıyla kendi kalemleriyle mektup yazdılar. Kendi el yazıları ile kaleme aldıkları mektupları çocuklar, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’i makamında ziyaret ederek Türk Bayrağı eşliğinde mektuplarını teslim ettiler. Çocukların bu hassas davranışlarıyla gurur duyduğunu ifade eden Başkan Üzülmez, Türk bayrağını öperek teslim aldı. Başkan Üzülmez, çocuklar tarafından kaleme alınan mektuplardan birkaç tanesini de yüksek sesle okuyarak onları onure etti.
Kartepe Belediyesi Bilgi Evi öğrencilerinin gururlandıran bu çalışmalarından mutluluk duyduğunu dile getiren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepe Belediyesi Bilgi evi öğrencilerimizin yazdıkları mektupları ve Şanlı Türk Bayrağımızı, "Zeytin Dalı" operasyonu ile Afrin’de bulunan Kahraman Mehmetçiklerimize iletilmek üzere teslim aldık. Mehmetçiklerimiz büyük destan yazıyor. Bilgi evi öğrencilerimiz Mehmetçiklerimize destek olmak, moral vermek amacıyla duygu ve düşüncelerini ifade eden mektuplar yazdı. İnşallah oradaki Mehmetçiklerimize moral olacaktır"dedi.
Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri “Paylaşmak kardeşliktir, kardeşim olurmusun” adı altında düzenledikleri kampanya ile 27 adet oyuncak kolisi hazırladı. Kartepe Bilgi Evi öğrencileri tarafından kaleme alınan mektuplar ve Afrin’de ki çocuklara verilmek üzere hazırlanan oyuncaklar Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez tarafından Jandarma Kd.Başçavuş Kadir Kaya’ya teslim edildi.

Kartepeli miniklerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Kartepeli miniklerden Mehmetçiğe anlamlı destek

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