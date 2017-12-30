Kartepe'ye yılbaşı akını

Ergün AYAZ/KARTEPE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde bulunan kayak merkezinde pistlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken, yılbaşı tatili için gelenler snowboard ve kayak keyfi yaptı.

İstanbul'a en yakın Kartepe Kayak Merkezi, hafta sonu yılbaşı için gelen tatilcilerin akınına uğradı. Yılbaşını için gelen tatilcilerin yanı sıra günübirlik tatilcilerin de ilgi gösterdiği kayak merkezinde pistler doldu. Pistlerde kar kalınlığı 50 santime ulaştı. Bir otelin Kartepe Genel Koordinatörü Mehmet Zeki Ünal, şöyle dedi:

"Yılbaşı bu sene gayet iyi geçiyor. Yaklaşık 1 ay öncesinden otel tamamen doldu. Gayet güzel bir programımız var. Pistlerimiz açık şu anda. Kar ve kayaklarımız devam ediyor. Gece saat 02.00'ye kadar süren bir eğlence mevcut. Genelde günübirlikçiler burada kalanlara oranla daha fazla ama otel dolu olduğu için özellikle hafta sonları eşit sayıda diyebiliriz. Önümüzdeki hafta çarşamba ve perşembe günü çok yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. O kar da bizi mart ayına kadar götürecektir."