Karun Hazineleri yeni müzesinde

SONER KILINÇ - Uşak'ta dünyaca ünlü Karun Hazinelerinin modern bir ortamda sergilenmesi için başlatılan müze projesinde sona gelindi.

Milattan önce 560-546 yıllarında yaşayan Lidya Kralı Kroisos'a (Karun) ait olan ve aralarında daha önce iki kez çalınarak yurt dışına kaçırılan Kanatlı Denizatı Broşu'nun da yer aldığı 432 parça paha biçilemez eserden oluşan Karun Hazineleri, bu aydan itibaren Uşak'taki modern müzesinde sergilenecek.

Uşak Valisi Salim Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapımı tamamlanan yeni Uşak Arkeoloji Müzesi'nin bu ay içinde ziyarete açılması için son düzenlemelerin yapıldığını söyledi.

İçerisinde değişik dönemlere ait 2 bin 500'e yakın tarihi eserin yer aldığı modern müzenin yaklaşık 16 milyon liraya mal olduğunu ifade eden Demir, iki katlı müzenin 14 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirtti.

Demir, müzede birbirinden değerli eser arasında en çok ilgiyi Karun Hazinelerinin çekeceğini düşündüklerini ifade etti.

- Kanatlı Denizatı Broşu özel alanda sergilenecek