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Kas hastası kardeşlerin "Muslera" hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 15:03 | Son Güncelleme

En büyük istekleri Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera ile tanışmak olan kas hastası kardeşler Mehmet Emin ile Alperen Yardımcı'nın hayali İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce gerçeğe dönüştürüldü - Aynı zamanda babaları da polis memuru olan kardeşler, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın makamında, Fernando Muslera ve teknik direktör Fatih Terim ile buluşturuldu

İSTANBUL (AA) - Kas hastası kardeşler Mehmet Emin ile Alperen Yardımcı'nın, Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera ile tanışma hayali gerçek oldu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Esenler Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Fehmi Yardımcı'nın kas hastası iki oğlunun Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera ile tanışma hayali gerçeğe dönüştürüldü.

Bu kapsamda, 11 yaşındaki Mehmet Emin ile 9 yaşındaki kardeşi Alperen, 5 Nisan'da İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın makamında, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ile kaleci Fernando Muslera ile buluşturuldu.

Ziyaret kapsamında Fatih Terim, Çalışkan'a Galatasaray forması takdim ederken, Fernando Muslera da kas hastası kardeşlere imzalı forma hediye etti.

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