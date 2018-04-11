İSTANBUL (AA) - Kas hastası kardeşler Mehmet Emin ile Alperen Yardımcı'nın, Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera ile tanışma hayali gerçek oldu.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Esenler Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Fehmi Yardımcı'nın kas hastası iki oğlunun Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera ile tanışma hayali gerçeğe dönüştürüldü.
Bu kapsamda, 11 yaşındaki Mehmet Emin ile 9 yaşındaki kardeşi Alperen, 5 Nisan'da İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın makamında, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ile kaleci Fernando Muslera ile buluşturuldu.
Ziyaret kapsamında Fatih Terim, Çalışkan'a Galatasaray forması takdim ederken, Fernando Muslera da kas hastası kardeşlere imzalı forma hediye etti.
Yasak aşk vahşeti!
Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü
CHP’yi karıştıran anket tartışması
Bursa'daki okulda dehşet! Polis memuru veli okul müdiresi ve öğretmeni silahla vurdu
Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor
AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...
İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum