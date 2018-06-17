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Kas hastası Niyazi, engelleri şiirleriyle aşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 10:51 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan kronik kas rahatsızlığı olarak bilinen 'Duchenne Musküler Distrofi' (DMD) hastası 31 yaşındaki Niyazi Yangın, kol ve bacaklarınıkullanamamasına rağmen şiirleri ile yaşama tutundu.

Nermin UÇTU MANİSA, (DHA) MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan kronik kas rahatsızlığı olarak bilinen 'Duchenne Musküler Distrofi' (DMD) hastası 31 yaşındaki Niyazi Yangın, kol ve bacaklarınıkullanamamasına rağmen şiirleri ile yaşama tutundu. Yangın, şiirlerini bir kitapta topladı. Turgutlu'da, annesi ve ablası ile birlikte yaşayan 31 yaşındaki Niyazi Yangın, kas rahatsızlığı olan DMD ile mücadele ediyor. 7 yaşından bu yana yürüyemeyen ve kollarını kullanamayan Niyazi, yazdığı şiirlerle hayata tutunuyor.Yaşadıklarını anlatan Niyazi Yangın, 7 yaşındayken Çapa Tıp Fakültesi'nde hastalığımın tanısı kondu. İlk zamanlar 9 adım gidip düşüyordum. Sonra yürüme yetimi tamamen kaybettim. 2014 yılında 2 kez kalbim durdu. Mücadele ettim. Solunum makinesine bağlandım. Ancak pes etmedim. 2018 yılının Mart ayında yazdığım şiirlerin yer aldığı ilk şiir kitabımı çıkardım. Cep telefonuma okuduğum şiirlerimi bir program sayesinde not defterime yazıya döküyorum. İlk olarak sosyal medyada şiirlerimi paylaştım. Sonra ise 'Şiirimin Rengi' adını verdiğim 197 sayfalık kitabımı oluşturdum. Şiirlerimde hüzünleri ve yalnızlıkları anlattım. Kitabım ilk olarak 500 adet basıldı dedi. 'UMUT AŞILAMALIYIZ' Hastalığıyla mücadele ederken eğitim sürecinde de sıkıntılar yaşadığını anlatan Yangın, İlk yıllarda yürüyordum, yürüme yetimi kaybettikten sonra annem sırtında her yere beni getirip götürdü. Şimdi günlerim genelde evde geçiyor. Kitap okuyorum, şiir yazıyorum. Kas hastası arkadaşlarım pes etmesinler. 'Hayatta varım' desinler. Asla, 'bir şey yapamıyorum' diye üzülmesinler. Bazı hareketleri yapamıyor olsak da yazma yetimizi geliştirerek umut aşılayabiliriz diye konuştu. DMD hastalığının bilinen bir tedavisinin olmadığına dikkat çeken Yangın, bu konuda bilimsel çalışmaların yapılmasını istedi. Fadime Yangın da oğluyla gurur duyduğunu belirterek, Hiçbir zaman pes etmedim, çocuğumu okuttum. Sırtımda okula götürdüm. Okulunda hademelik yaptım. Şimdi kitabını çıkardı. Her şeyi kitaba döküyor. Şimdi ikinci kitabını çıkarmaya hazırlanıyor dedi. Oğlunun hastalığının tedavisinin olmadığını, evde makineye bağlı yaşadığını kaydeden Yangın, Niyazi, kolları ve ayaklarını hiç kullanamıyor. Sadece parmaklarını az da olsa oynatabiliyor. O nedenle oğlumun her türlü ihtiyacını ben karşılıyorum diye konuştu.

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