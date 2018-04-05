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Kaş Kasaba Kıbrıs Barajı inşaatında sona yaklaşılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 13:06 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "35 bin 170 dekar zirai araziye su temin edecek olan tesisle ülke ekonomisine yılda 90 milyon lira katkıda bulunulacak"

Antalya'nın Kaş ilçesinde yapımı süren Kasaba Kıbrıs Barajı'nın, bu yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Antalya'daki faaliyetlerini sürdüren Orman ve Su İşleri Bakanlığının, inşa ettiği tesislerle şehirde sulanmayan zirai arazi bırakmayacağı belirtildi.

Bakanlığa bağlı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ilde inşa edilen Kaş Kasaba Kıbrıs Barajı'nda çalışmaların hızla devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Temelden 62,2 metre yüksekliğe sahip olacak barajın inşaatında şu ana kadar derivasyon tüneli yaklaşım kanalı, giriş-çıkış portalı kazıları ve destekleme imalatlarıyla derivasyon tüneli kazı ve destekleme çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmalarla yüzde 27 fiziki gerçekleşme sağlanan barajın bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Barajın hizmete alınmasıyla Kaş ilçesi Kasaba, Dirgenler, Uğrar, Karadağ, Ahatlı, Çeşme, Belkonak köylerine ait zirai araziler suya kavuşacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ülkenin birçok yerinde baraj ve gölet inşaatlarının aralıksız sürdüğünü belirterek , "Yüzde 27 fiziki gerçekleşme sağlanan Kaş Kasaba Kıbrıs Barajı için 58 milyon 278 bin lira tutarında harcama yapacağız. 35 bin 170 dekar zirai araziye su temin edecek olan tesisle ülke ekonomisine yılda 90 milyon lira katkıda bulunulacak." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya baraj DSİ Kasaba Kıbrıs Barajı kaş Veysel Eroğlu

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