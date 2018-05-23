Kas ve iskelet hastalıklarına lazerli tedavi

İSTANBUL (AA) - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Adnan Bağrıaçık, Türkiye'de son dönemde uygulanmaya başlayan lazer tedavisiyle, bel, boyun fıtığı, dizde menisküs, kireçlenme, tüm eklem ağrıları ve diyabetik kapanmayan yaralar gibi çok sayıda hastalığın tedavi edildiğini ve hastaların yaşam kalitesinin artırıldığını söyledi.

Adnan Bağrıaçık, düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'de özellikle 40-60 yaşlarındaki kişilerde görülme oranı yüzde 20'leri aşan kas ve iskelet hastalıklarının artık lazer tedavisiyle daha rahat kontrol altına alınabileceğini belirtti.

"ABD ve Kanada'da yaygın olarak kullanılan tedavi, ülkemizde de kas ve iskelet başta olmak üzere çok sayıda hastalığa çare olacak." diyen Bağrıaçık, uygulamanın İstanbul ve Ankara'da olmak üzere 3 merkezde gerçekleştirildiğini aktardı.

Bağrıaçık, tedavinin, hücre yenileme ve yeni doku oluşturma özelliğiyle, kas-iskelet sistemi hastalıklarından, iyileşmeyen yaralara ve spor sakatlıklarına kadar çok sayıda hastalığa çare olacağını dile getirerek, şu bilgileri verdi: