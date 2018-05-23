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Kas ve iskelet hastalıklarına lazerli tedavi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 13:47 | Son Güncelleme

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Adnan Bağrıaçık: - "Lazer tedavisi; bel, boyun fıtığı, dizde menisküs, kireçlenme, tüm eklem ağrıları ve diyabetik kapanmayan yaralar gibi çok sayıda hastalığı tedavi ederek hastaların yaşam kalitesini artırıyor. Sporcu yaralanmalarında da ödemleri iyileştirerek tedavi sürecini hızlandırıyor" - "Yurt dışında yaygın olarak kullanılan lazer tedavisiyle Türkiye'de çok sayıda hastalığı ağrısız, acısız ve herhangi bir anesteziye ihtiyaç duymadan tedavi etmek mümkün olabiliyor. Şu ana kadar bu yöntemle 100’ün üzerinde kişi tedavi gördü ve başarılı sonuçlar alındı"

İSTANBUL (AA) - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Adnan Bağrıaçık, Türkiye'de son dönemde uygulanmaya başlayan lazer tedavisiyle, bel, boyun fıtığı, dizde menisküs, kireçlenme, tüm eklem ağrıları ve diyabetik kapanmayan yaralar gibi çok sayıda hastalığın tedavi edildiğini ve hastaların yaşam kalitesinin artırıldığını söyledi.

Adnan Bağrıaçık, düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'de özellikle 40-60 yaşlarındaki kişilerde görülme oranı yüzde 20'leri aşan kas ve iskelet hastalıklarının artık lazer tedavisiyle daha rahat kontrol altına alınabileceğini belirtti.

"ABD ve Kanada'da yaygın olarak kullanılan tedavi, ülkemizde de kas ve iskelet başta olmak üzere çok sayıda hastalığa çare olacak." diyen Bağrıaçık, uygulamanın İstanbul ve Ankara'da olmak üzere 3 merkezde gerçekleştirildiğini aktardı.

Bağrıaçık, tedavinin, hücre yenileme ve yeni doku oluşturma özelliğiyle, kas-iskelet sistemi hastalıklarından, iyileşmeyen yaralara ve spor sakatlıklarına kadar çok sayıda hastalığa çare olacağını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Yurt dışında yaygın olarak kullanılan bu tedavi yöntemi ile Türkiye'de çok sayıda hastalığı ağrısız, acısız ve herhangi bir anesteziye ihtiyaç duymadan tedavi etmek mümkün olacak. Lazer tedavisi, bel, boyun fıtığı, dizde menisküs, kireçlenme, tüm eklem ağrıları ve diyabetik kapanmayan yaralar gibi çok sayıda hastalığı tedavi ederek hastaların yaşam kalitesini artırıyor. Sporcu yaralanmalarında da ödemleri iyileştirerek tedavi sürecini hızlandırıyor. Hiçbir alerjik yan etkisi yok, kullanımı kolay ve komplikasyonsuz bir tedavi yöntemi.

Şu ana kadar bu yöntem ile 100'ün üzerinde kişi tedavi gördü ve başarılı sonuçlar alındı. Tedavi, dolaşım problemlerinde, şeker hastalarında kan akışını hızlandırarak hücreleri onarıyor ve yeniliyor. Şeker hastalığında hücre dokusu bozularak giderek kan akışında yavaşlama oluyor. Hastalık ileri safhaya gidince o uzuv kesilmek zorunda kalıyor. Eğer erken teşhis edilirse o yarayı kurtarmak mümkün. Lazer tedavisinde hücrelerin yenilenmesiyle o bölgeye kan akışı hızlandığı için yara hızla iyileşiyor."

Bağrıaçık, tedavinin SGK kapsamında uygulanabilmesi için gerekli sürecin başlatıldığını sözlerine ekledi.

Lazer tedavisi ile Buerger hastalığından kurtulan 62 yaşındaki Sami Çivitaş da 3 ay önce, ayağında yanma ve ağrı şikayetiyle doktora gittiğini, orada da kendisine kılcal damar tıkanıklığı teşhisi konulduğunu anlattı.

Çivitaş, "Doktor uzuv kesimine kadar gidebileceğini söyledi bu işin. Ben burada ilaç kullanmaya başladım ama lazer tedavisi almaya başladım. Şu an çok memnunum. Buraya geldiğimde gerçekten bitik vaziyetteydim. Bir anda hiçbir şeyin yokken, ayağının kesileceğini öğreniyorsun, düşünün psikolojiyi. Bastonla yürüyebiliyordum onu attık. Ağrı kesicileri hayatımdan çıkardım, artık uyuyabiliyorum." diye konuştu.

Tedavinin gerçekleştirildiği cihazın Türkiye'ye getirilmesini sağlayan iş adamı Vahit Kiler'in de katıldığı toplantıda, lazer tedavisi uygulanan 57 yaşındaki Halim Ersan da deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

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