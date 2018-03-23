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Kasa hırsızlarına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 21:11 | Son Güncelleme

Samsun'da, 2 ayrı kasa hırsızlığına karıştıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı

Samsun'da, 2 ayrı işyerindeki çelik kasalardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çarşamba ilçesindeki bir akaryakıt istasyonu ile 19 Mayıs ilçesindeki bir müteahhitlik firmasındaki çelik kasalardan hırsızlık yapan zanlıları yakalamak için çalışma yaptı.

Güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, zanlılar İlyas D. (47) ile Yılmaz S'yi (45) gözaltına aldı.

İstanbul'dan kiraladıkları iki otomobille kente gelip hırsızlık yaptıkları anlaşılan zanlıların akaryakıt istasyonunun kasasından 15 bin lira, bin 500 avro, 500 dolar, çek koçanları ile istasyonun güvenlik kamerası kayıt cihazı, diğer işyerindeki çelik kasadan ise bin 500 lira ile çek koçanı çaldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu kişilerden ele geçirilen ve müteahhitlik firmasına ait iş yerinden çalındığı anlaşılan çek koçanı ise sahibine teslim edildi.

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19 mayıs Çarşamba Çelik Kasa hırsızlık İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği Samsun

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