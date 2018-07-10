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Kasaptan hırsızlık güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 23:21 | Son Güncelleme

Kasaptan hırsızlık güvenlik kamerasında

İSTANBUL (AA) - Pendik'te bir kasap dükkanından hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'nde bir iş hanında bulunan kasap dükkanına gelen 4 kişi, kapıyı zor kullanarak açtı.

Kasaptan etleri, bıçakları ve içerisinde bir miktar para bulunan yazar kasayı alan hırsızlar, geldikleri araca binerek buradan ayrıldı.

Çevre sakinlerinin ihbarıyla hırsızlıktan haberdar olan iş yeri sahibi Güral Coşkun, polise başvurdu. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Güral Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hırsızların sabah 07.00 sıralarında dükkanına girdiğini belirterek, "Sabah saat 08.10'da iş hanının güvenliği bana haber verdi, 'dükkanın kapısı açık, alarm çalıyor' diye. Kapıyı, soğuk hava deposunun kapısını kırmışlar. Dükkanda 6 tane kuzu, 3 dana but, tavuklar falan hepsini boşaltmışlar." diye konuştu.

Çalınanların yaklaşık 15 bin lira tuttuğunu dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

"Olay inceleme geldi, parmak izlerini aldılar. Karakola gidip ifademizi verdik. Daha sonra bize dönüş yapacaklar. Dükkandan yazar kasayı alıp götürmüşler. Hatta yazar kasanın içerisinde bir miktar para vardı. İçerideki bıçaklara kadar götürmüşler. Görüntülerde bir şahsın yüzü net gözüküyor. Bu şahısları gören ya da tanıyan varsa lütfen polisle irtibata geçsin."

Bu arada, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde, araçla kasap dükkanı önüne yanaşan hırsızların kapıyı zorlayarak açması ve hırsızlık olayını gerçekleştirmeleri yer alıyor.

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