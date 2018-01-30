"Kaset komplosu" davası

ANKARA (AA) - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 sanığın yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, iddianamede eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve bazı MHP'li milletvekillerini dinleme faaliyetinde bulunduğu iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık eski polis memuru U.K. savunma yaptı.
U.K, suç işlendiği belirtilen tarihlerde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında büro memuru olarak görevli bulunduğunu ifade ederek, FETÖ/PDY ile bir bağının olmadığını savundu.
Daireye bağlı Teknik Operasyon Şube Müdürlüğünde (TEKOP) 2006-2014 döneminde çalıştığını anlatan U.K, görevinin daire ile ilgili yazışmalar yapmak olduğunu ileri sürdü.
Mahkemelere yazılan üst yazılarda imzaları bulunduğunu da ifade eden U.K, mahkemeye gönderilen ve mahkemeden alınan karar yazısında, evraka müdahale etme yetki ve görevleri olmadığını savundu. U.K, "Yaptığım iş ve işlemlerin mevzuata uygun olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
U.K, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programını da kullanmadığını öne sürdü.
Mahkeme Başkanı Bayram Kantık'ın sorusu üzerine U.K, görevinin dinleme faaliyeti olmadığını, dinleme de yapmadığını savundu.
İddianamede hakkında aleyhine ifade veren şahısların beyanlarını kabul etmeyen U.K, beraatini istedi.
Sanık U.K. ile aynı şahısları dinleme suçlaması bulunan tutuksuz sanık eski polis memuru A.A. da TEKOP'ta yazıcı olarak görev yaptığını öne sürdü.
İddia edildiği üzere Deniz Baykal ve MHP'li vekilleri dinlemediğini ileri süren A.A, mahkeme karar taleplerinin sadece üst yazısında parafı bulunduğunu, içerikleri hakkında bilgisi olmadığını savundu.
Suçlamaları ve iddianamede yer verilen aleyhindeki beyanları kabul etmeyen A.A, beraatini talep etti.
- Diğer tutuksuz sanıklarda suçlamaları kabul etmedi
Tutuksuz sanık emekli polis memuru S.Y. de dinleme çalışması yapılan Aydın Deliktaşlı'nın dairesi yakınında, cihaz yerleştirecek ekibin güvenlik faaliyetinde bulunmadığını iddia etti.
S.Y, bu iddianın kısım amiri ile görüşmesi sonrası, telefonunun HTS kayıtlarıyla ilişkilendirilerek yapıldığını öne sürerek, faaliyetin akşam saatlerinde gerçekleştirildiğini, yine HTS kayıtlarından bu saatlerde o bölgede bulunmadığının anlaşılacağını savundu.
Eski polis memuru, tutuksuz sanık F.D. de hakkındaki suçlamanın Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yaparken 2009'a ait talep formuna imza atmaktan kaynaklı olduğunu öne sürdü.
F.D, yapılan işlemin resmi hiyerarşi içinde olduğunu söyledi.
Örgüt üyeliğini kabul etmeyen F.D, ByLock programını da kullanmadığını iddia etti.
Tutuksuz yargılanan sanık eski polisler S.Ö. ve Y.A. ile açığa alınan Y.S'nin de savunma yaptığı duruşma, yarına ertelendi.
(AA)
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