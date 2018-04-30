"Kaset komplosu" davası

ANKARA (AA) - Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık eski emniyet amiri Ertan Arslan, usulsüz dinleme ile ilgili suçlamalar başta olmak üzere, hakkındaki iddiaları reddetti.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock" veya "Eagle"ı kullanmadığını öne süren Arslan, örgüt üyesi de olmadığını savundu.

Arslan, tahliye ve beraatini talep etti.

Tutuksuz sanık eski polis F.T. de bazı müştekilerin usulsüz dinlenmesiyle ilgili hazırlanan evraklarda imza/parafı bulunmasıyla ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde çalışırken sadece evrak hazırlamakla ilgili görev yaptığını iddia etti.

Herhangi bir dinleme gerçekleştirmediğini de savunan F.T, Erzurum'da şark görevindeyken FETÖ toplantılarına katıldığı yönündeki bir tanık beyanının da iftira olduğunu öne sürdü.

F.T'nin de beraatini talep ettiği duruşma, çarşamba gününe ertelendi.

