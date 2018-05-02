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"Kaset komplosu" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 14:42 | Son Güncelleme

Eski CHP Genel Başkanı Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili 171 sanığın yargılanmasına devam edildi

ANKARA (AA) - Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık eski polis memuru M.S, İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğünde dinleme memuru olarak görev yaptığı sırada Gülen Bayıllıoğlu, İbrahim Erkan Bayıllıoğlu ve Ahmet Hurşit Tolon'un usülsüz dinlenmesiyle alakalı suçlamaya yönelik, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.

Mahkeme kararlarını görmediğini, önlerine gelen ses dosyalarını dinlediklerini bildiren M.S, suç unsuru gördükleri konuşmaları not alıp amirlerine bildirdiklerini söyledi.

M.S, ses dosyalarının, kime yetki verilmişse o memurun önüne düştüğünü ve dinlemenin bu şekilde yapılabildiğini iddia etti.

FETÖ ile bir bağı bulunmadığını da savunan M.S, suçlamaları reddetti.

Tutuksuz sanık eski polis memuru T.D. de SEGBİS vasıtasıyla yaptığı savunmada, İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olduğu sırada, müşteki Süleyman Biroğul'un dinlenmesiyle alakalı oluşturulan bir evrakta imza/parafının bulunmasıyla ilgili suçlamayı kabul etmedi. T.D, Biroğul ile ilgili faaliyetteki çalışanları tanımadığını iddia etti.

FETÖ'yle iltisaklı olmadığını da öne süren T.D, örgütün haberleşme programlarını da kullanmadığını savundu.

Sanık eski emniyet müdürü Bahtiyar Peşter de savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

Peşter, İstihbarat Daire Başkanlığı TEKOP Şube Müdürlüğünde 2000-2007 arasında amir ve müdür yardımcısı olarak görev yaptığını belirterek, müştekiler Nihat Ali Özcan ve Gülen Bayıllıoğlu'nun dinlenmesiyle alakalı evraklarda imza/ parafının bulunmasıyla suçlandığını bildirdi.

Sahte gerekçelerle usulsüz işlem yapmadığını savunan Bahtiyar Peşter, "Bilerek ve isteyerek, gerçeğe aykırı, usulsüz bir evrak tanzimi yapmadım. Bununla ilgili bir emir de almadım. Üzerime atılı suçları işlemediğim ve işlemeyeceğim de açıktır." dedi.

Peşter, talep formlarının sadece "sekreterlik" bölümünde yer aldığını ancak işin "mutfak" kısmında bulunmadığını savunarak, suçlamaları reddetti.

ByLock kullandığı iddiasını da kabul etmeyen sanık Peşter, başka bir davadan tutuklu bulunduğunu ifade ederek, dosyasının birleştirilmesini ve beraatini istedi.

Tutuksuz sanıklar M.S. ve T.D'nin de beraat talebinde bulunduğu duruşmaya, sanık savunmalarıyla devam ediliyor.

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FETÖ "kaset" komplosu davası Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi deniz baykal

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