"Kaset komplosu" davası

"Görevli olduğum sürece yasal emirleri yerine getirdim, illegal emir almadım, vermedim." diyen Yurtçu, Deliktaşlı'nın evine ses ve görüntü cihazı yerleştirilmesi için de bir emir almadığını, ekibine de bir emir vermediğini savundu.

Müşteki Aydın Deliktaşlı'nın evine ses ve görüntü cihazı yerleştirmekle ilgili hakkında suçlamada bulunulan Yurtçu, bu kişinin evine girmediğini iddia etti.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanık eski emniyet amiri Serkan Yurtçu, suç isnat edildiği dönem olan 2008-2012 arasında şarka gittiği için sadece 2 ay Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yaptığını söyledi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

ANKARA (AA) - Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Yurtçu, FETÖ mensubiyeti bulunmadığını, iddia edildiği üzere örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u da kullanmadığını öne sürdü.

Serkan Yurtçu, tahliyesi ve beraatini istedi.

- İddia edilen kişileri dinlemediğini savundu

Başka bir dosyadan tutuklu sanık eski polis memuru Salim Doğan Zengin de suçlamaların isnat edildiği tarihlerde Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğünde dinleme personeli olarak görev yaptığını bildirdi.

Suçlamaların Gülen Bayıllıoğlu, Yusuf Ziya Yağmur ve Hurşit Tolon ile alakalı olduğunu belirten Zengin, "Bu dinlemeleri gerçekleştirmedim." dedi.

Zengin, dinleme yapacak personelin mahkeme evrakını görmediğini ancak iletişimine müdahale edilecek kişi için mahkeme kararı olduğunu bildiğini dile getirerek, yapılan dinleme çerçevesinde şahıs özellikle kendini saklamıyorsa bir süre sonra kimliğinin belli olacağını anlattı.

Dinleme personelinin kişiyi tanısa da mahkeme kararında adı geçen kişi olup olmadığını da bilemeyeceğini öne süren Zengin, çalıştığı dönemde bir usulsüzlükle karşılaşmadığını savundu.

Zengin, suçlama yapılan isimleri dinlemediğini, bu yüzden isnat edilen suçlardan beraatini istedi.

FETÖ ya da başka bir terör örgütüne üye olmadığını, aksine terör örgütlerinin hedefi haline geldiğini ileri süren Zengin, ByLock kullandığına yönelik iddiayı da reddetti.

Savunma yapan eski polis memurları Kenan Paksoy ve Levent Erkan da suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Duruşma, yarına ertelendi.

