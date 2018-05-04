"Kaset komplosu" davası

ANKARA (AA) - Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Suç isnat edilen tarihlerde Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde komiser yardımcılığı ve komiser olarak görev yaptığını belirten tutuklu sanık Özgür Öztürk, savunmasında, iddianamede kendi hakkında hatalı tespit ve değerlendirmeler ile gerçek dışı saptamalarda bulunulduğunu iddia etti.

Öztürk, müşteki Yusuf Ziya Yağmur'un iş yerine yasa dışı girildiği belirtilen 22 Temmuz 2008'de yıllık izinde olduğunu savunarak, bu konuda bilgisi bulunmadığını öne sürdü.

Hakkında, müşteki Gülen Bayıllıoğlu'nun ikametine ses ve görüntü aktarmaya yönelik cihaz yerleştirilmesiyle ilgili de bir suçlama bulunan Öztürk, suçun işlendiği iddia edilen 9 Temmuz 2009 öncesi, ayın üçünde eşinin doğum yaptığını söyledi.