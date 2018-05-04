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"Kaset komplosu" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 12:28 | Son Güncelleme

Eski CHP Genel Başkanı Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili 171 sanığın yargılanmasına devam edildi

ANKARA (AA) - Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Suç isnat edilen tarihlerde Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde komiser yardımcılığı ve komiser olarak görev yaptığını belirten tutuklu sanık Özgür Öztürk, savunmasında, iddianamede kendi hakkında hatalı tespit ve değerlendirmeler ile gerçek dışı saptamalarda bulunulduğunu iddia etti.

Öztürk, müşteki Yusuf Ziya Yağmur'un iş yerine yasa dışı girildiği belirtilen 22 Temmuz 2008'de yıllık izinde olduğunu savunarak, bu konuda bilgisi bulunmadığını öne sürdü.

Hakkında, müşteki Gülen Bayıllıoğlu'nun ikametine ses ve görüntü aktarmaya yönelik cihaz yerleştirilmesiyle ilgili de bir suçlama bulunan Öztürk, suçun işlendiği iddia edilen 9 Temmuz 2009 öncesi, ayın üçünde eşinin doğum yaptığını söyledi.

Öztürk, eşinin hamilelik ve doğum süreciyle ilgilendiği için işle alakadar olmadığını ileri sürerek, Bayıllıoğlu'nun evine gitmediğini, kimseye de herhangi bir çalışmada yardım etmediğini savundu.

Gülen Bayıllıoğlu ve Yusuf Ziya Yağmur'un yanı sıra müştekiler İbrahim Erkan Bayıllıoğlu ve Hurşit Tolon'un usulsüz dinlenmesiyle alakalı oluşturulan mahkeme evrakında imza/parafı bulunmasıyla alakalı Öztürk, bu kişilere yönelik çalışmaları kendisinin başlatmadığını öne sürdü. Öztürk, imza/parafının dinlemelerin uzatılmasına yönelik evrakın bazılarında bulunduğunu kaydetti.

FETÖ üyeliği iddialarını da kabul etmeyen Öztürk, örgütün haberleşme programları ByLock, Kakao Talk ile Eagle'ı kurmadığı ve kullanmadığını savundu.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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FETÖ "kaset" komplosu davası Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi deniz baykal

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