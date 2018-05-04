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"Kaset komplosu" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 19:05 | Son Güncelleme

Eski CHP Genel Başkanı Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili 171 sanığın yargılanmasına devam edildi

ANKARA (AA) - Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Mahkeme Başkanı, sanıkların tahliye ve beraatlerine yönelik taleplerini aldı.

Bazı sanıklar, benzer başka davaları bulunduğunu da belirterek, birleştirme talep etti, bazı sanıklar ise mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, avukatların da taleplerini dinledi.

Müşteki Deniz Baykal'ın avukatı Muzaffer Yılmaz, 171 sanık içinde müvekkiline yönelik dinleme yapıldığını beyan eden sadece Fatih Aydın'ın olduğunu, onun da huzurda verdiği ifade de gözaltında tutulduğu sırada, baskıdan kurtulmak için yalan ifade ve beyanlarda bulunduğunu belirttiğini söyledi.

İddianamede, Fatih Aydın'ın yalanladığı ifadesi dışında hiçbir bölümünde müvekkilinin dinlendiğine yönelik somut bir bilgi belge ve sanık ifadesi bulunmadığını belirten Yılmaz, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı hususlara yönelik başka bir davada yargılanan bazı sanıkların Deniz Baykal'a ilişkin soruşturmaya dahil edilerek sanık sayısının arttırıldığını, bu şekilde yargılamanın neden zorlaştırıldığının anlaşılamadığını dile getirdi.

Yılmaz, dosyanın tefrik edilerek soruşturmanın genişletilmesini talep etti.

Daha sonra mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, haklarında yakalama kararı bulunan 43 kişinin yakalama kararının devamına, sanık Yılmaz Şimşek'in tahliyesine karar verilmesini istedi.

İddia makamı ayrıca, tutuksuz sanık Fatih Aydın'ın değişen delil durumu ve savunması uyarınca, etkin pişmanlıktan yararlanmasının mümkün olmaması dolayısıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep ederek, Şimşek dışındaki tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Duruşmaya, müzakere için ara verildi.

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