"Kaset komplosu" davası

ANKARA (AA) - Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Mahkeme Başkanı, sanıkların tahliye ve beraatlerine yönelik taleplerini aldı.

Bazı sanıklar, benzer başka davaları bulunduğunu da belirterek, birleştirme talep etti, bazı sanıklar ise mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, avukatların da taleplerini dinledi.

Müşteki Deniz Baykal'ın avukatı Muzaffer Yılmaz, 171 sanık içinde müvekkiline yönelik dinleme yapıldığını beyan eden sadece Fatih Aydın'ın olduğunu, onun da huzurda verdiği ifade de gözaltında tutulduğu sırada, baskıdan kurtulmak için yalan ifade ve beyanlarda bulunduğunu belirttiğini söyledi.