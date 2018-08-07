"Kaset komplosu" davası

ANKARA (AA) - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, 2003-2012 arasında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında çalışan ve başkan yardımcılığı görevinde bulunan eski Bitlis İl Emniyet Müdürü Saadetin Akgüç savunma yaptı.
Akgüç, 2009-2012 arasında başkan yardımcılığı görevini üstlendiğini ifade ederek, idari personelden sorumlu olduğunu belirtti.
Terör örgütü üyeliğini reddeden Akgüç, aynı zamanda FETÖ mensubiyeti olan, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede bulunan kişileri belirten "A5" ifadesiyle yapılan fişlemeyi de kabul etmedi.
Suçlamaların arasında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı iddiası da bulunan Akgüç, böyle bir program yüklemediğini ve kullanmadığını savundu.
Akgüç, FETÖ'nün "gaybubet evleriyle" ve izdivaç çağındaki çocuklarla ilgilendiği yönünde iddialar bulunduğunu da belirterek, iddiaları reddetti.
"Gaybubet" ifadesini ilk kez televizyondan duyduğunu, bu evlerde hiç kalmadığını ileri süren Akgüç, izdivaç çağındaki çocuklarla ilgilendiği yönündeki iddiaların da doğru olmadığını savundu.
Saadettin Akgüç, müşteki İhsan Barutçu'nun özel hayatına ilişkin ses ve görüntü kaydı elde etmek amacıyla İstanbul'daki ikametinde çalışma yapacak personelin görevlendirilmesi yazısında imzası bulunduğuna yönelik suçlamayı da kabul etmedi.
Dairede üç başkan yardımcısı bulunduğunu, kendisinin ise teknik ya da haber alma şubelerinden değil, yalnızca idari şubelerden sorumlu olduğunu ifade eden Akgüç, İstanbul'a gönderilen personelin teknik şube personeli olduğunu anlattı.
Akgüç, bu personelin görevlendirmesinin de yine teknik şubelerden sorumlu başkan yardımcısı tarafından onaylandığını, ilgili resmi yazının daha sonra zaruri masraflarla ilgili imza için kendi sorumluluğunda bulunan şubeye geldiğini anlattı. Personelin yolluktan faydalanması için imzası ve onayı alındığını belirten Akgüç, sorumluluğun teknik şubede olduğunu savundu.
Suçlamaları kabul etmeyen Akgüç, beraat talebinde bulundu.
Sanık eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdür Yardımcısı Sedat Zavar'da savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Zavar, daha önce örgüt üyeliği hakkında başka bir davadan ceza aldığını belirterek, bu suçtan dolayı mükerrer yargılanmayı talep etti.
İddia edilen eylemleri işlediğine dair somut bir belge bulunmadığını savunan Zavar, aleyhindeki sanık ve tanık beyanlarını da reddetti.
Duruşmaya yarına devam edilmek üzere ara verildi.
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