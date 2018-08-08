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"Kaset komplosu" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 17:25 | Son Güncelleme

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili 171 sanığın yargılanmasına devam edildi

ANKARA (AA) - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya sanıkların savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanık eski emniyet müdürü Osman Gülbel savunma yaptı.

Gülbel, 2007'de Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğünde, 2011'den sonra da Düzce İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yaptığını belirterek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Önleme amaçlı dinleme çalışmasıyla ilgili suçlamanın asılsız olduğunu savunarak kabul etmeyen Osman Gülbel, FETÖ üyesi olmadığını da ileri sürdü.

Gülbel, FETÖ'nün mahrem yapısına ilişkin oluşturulan listede teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olan kişileri ifade ettiği belirtilen "A5" şeklinde kodlanmasını da kabul etmedi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını da reddeden sanık Gülbel, başka bir mahkemede de benzer suçlardan yargılandığı için dosyasının ayrılmasını, ayrıca tahliyesini ve beraatini talep etti.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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