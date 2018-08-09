"Kaset komplosu" davası

Güzeltaş, savunmasında da müştekiler Nihat Özcan, Gülen Bayıllıoğlu, Erkan Bayıllıoğlu ve Ahmet Hurşit Tolon'un usülsüz dinlenmesiyle alakalı bazı evrakta imzasının bulunmasıyla ilgili suçlamayı reddetti.

Sanık eski başkomiser Tolga Güzeltaş, savunmasında, tarafına usulsüz dinleme iddialarının isnat edildiğini belirterek, İstanbul'da başka bir davada da yargılandığını aktardı. Suç isnat edilen dinlemeye yönelik talep formlarının İstanbul'da düzenlendiğini, dinlemelerin de İstanbul'da yapıldığını anlatan Güzeltaş, dosyasının bu davanın dosyasıyla birleştirilmesini talep etti.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

ANKARA (AA) - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla alakalı İstanbul'daki bir davadan hüküm giydiğini belirten Güzeltaş, hakkında örgüt mensubiyeti olan, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede bulunan kişileri ifade ettiği bildirilen "A5" şeklinde yapılan kodlamayı da kabul etmedi.

Başka bir davadan tutuklu, bu davadan tutuksuz sanık Yunus Hazar da savunmasında terör örgütü üyesi olma suçlaması bulunduğunu, dinlemelerle ilgili bir isnatta bulunulmadığını söyledi.

Örgüt üyeliğinin de ByLock programına dayandırıldığını iddia eden Hazar, bu programı yüklemediğini, yüklemek için talimat almadığını, yüklenmesi için kimseye talimat vermediğini ileri sürdü.

Hazar, aleyhindeki tanık beyanının da iftira olduğunu iddia ederek beraatini istedi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

