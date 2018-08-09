HABER

"Kaset komplosu" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 12:21 | Son Güncelleme

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili 171 sanığın yargılanmasına devam edildi

ANKARA (AA) - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanık eski başkomiser Tolga Güzeltaş, savunmasında, tarafına usulsüz dinleme iddialarının isnat edildiğini belirterek, İstanbul'da başka bir davada da yargılandığını aktardı. Suç isnat edilen dinlemeye yönelik talep formlarının İstanbul'da düzenlendiğini, dinlemelerin de İstanbul'da yapıldığını anlatan Güzeltaş, dosyasının bu davanın dosyasıyla birleştirilmesini talep etti.

Güzeltaş, savunmasında da müştekiler Nihat Özcan, Gülen Bayıllıoğlu, Erkan Bayıllıoğlu ve Ahmet Hurşit Tolon'un usülsüz dinlenmesiyle alakalı bazı evrakta imzasının bulunmasıyla ilgili suçlamayı reddetti.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla alakalı İstanbul'daki bir davadan hüküm giydiğini belirten Güzeltaş, hakkında örgüt mensubiyeti olan, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede bulunan kişileri ifade ettiği bildirilen "A5" şeklinde yapılan kodlamayı da kabul etmedi.

Başka bir davadan tutuklu, bu davadan tutuksuz sanık Yunus Hazar da savunmasında terör örgütü üyesi olma suçlaması bulunduğunu, dinlemelerle ilgili bir isnatta bulunulmadığını söyledi.

Örgüt üyeliğinin de ByLock programına dayandırıldığını iddia eden Hazar, bu programı yüklemediğini, yüklemek için talimat almadığını, yüklenmesi için kimseye talimat vermediğini ileri sürdü.

Hazar, aleyhindeki tanık beyanının da iftira olduğunu iddia ederek beraatini istedi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

PARTNERÜnlü şarkıcı aşırı dozdan hastaneye kaldırılmıştı, ilk kez konuştuÜnlü şarkıcı aşırı dozdan hastaneye kaldırılmıştı, ilk kez konuştu
'Kurtdereli Yağlı Güreşleri' UNESCO Dünya Mirasları listesine aday'Kurtdereli Yağlı Güreşleri' UNESCO Dünya Mirasları listesine aday
240 kilo olan Cuma, kilo verip evlenmek istiyor240 kilo olan Cuma, kilo verip evlenmek istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ "kaset" komplosu davası Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum

Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek Twitter'dan ateş püskürdü: Hesap vermeli

Melih Gökçek Twitter'dan ateş püskürdü: Hesap vermeli

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ergene Nehri alarm veriyor! Simsiyah

Ergene Nehri alarm veriyor! Simsiyah

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sosyal medyadan Ordu tepkisi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sosyal medyadan Ordu tepkisi!

'Saklı cennet' Sardala Koyu'nda isyan ettiren görüntü

'Saklı cennet' Sardala Koyu'nda isyan ettiren görüntü

Kurban Bayramı tarihi 2018: Kurban Bayramı hangi gün, ne zaman? Bayram kaç gün?

Kurban Bayramı tarihi 2018: Kurban Bayramı hangi gün, ne zaman? Bayram kaç gün?

Doktora dehşeti yaşattılar! 'Elinde bıçakla üzerime oturdu'

Doktora dehşeti yaşattılar! 'Elinde bıçakla üzerime oturdu'

Hasan Cemal'den kendisine 'aptal' diyen Ortaylı'ya cevap!

Hasan Cemal'den kendisine 'aptal' diyen Ortaylı'ya cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.