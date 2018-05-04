"Kaset komplosu" davasında 10 tahliye

ANKARA (AA) - Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davada mahkeme, 10 kişinin tahliyesine hükmetti.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Savcının mütalaasının ardından duruşmaya müzakere için ara veren Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, daha sonra ara kararı açıkladı.

Yakalama kararı bulunan sanıkların yakalamalarının beklenmesine hükmeden heyet, bazı sanıkların FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanıp kullanmadıklarının tespiti ve değerlendirme tutanağının celbi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına karar verdi.

Yakalamalı sanıklar dışındaki sanıklar hakkında, bu dosya kapsamında mal varlıkları üzerine konulan tedbir kararlarının kaldırılmasını ve ilgili kurumlara müzekkere yazılmasını kararlaştıran heyet, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti.