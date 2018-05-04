HABER

"Kaset komplosu" davasında 10 tahliye

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 21:23 | Son Güncelleme

Eski CHP Genel Başkanı Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili 171 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 10 kişinin tahliyesine hükmetti

ANKARA (AA) - Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davada mahkeme, 10 kişinin tahliyesine hükmetti.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Savcının mütalaasının ardından duruşmaya müzakere için ara veren Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, daha sonra ara kararı açıkladı.

Yakalama kararı bulunan sanıkların yakalamalarının beklenmesine hükmeden heyet, bazı sanıkların FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanıp kullanmadıklarının tespiti ve değerlendirme tutanağının celbi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına karar verdi.

Yakalamalı sanıklar dışındaki sanıklar hakkında, bu dosya kapsamında mal varlıkları üzerine konulan tedbir kararlarının kaldırılmasını ve ilgili kurumlara müzekkere yazılmasını kararlaştıran heyet, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti.

Heyet, tutuksuz yargılanan ve savunması alınıp duruşmalardan vareste tutulmak isteyen sanıkların bu taleplerini kabul etti.

Bir kısım sanık ve müdafilerinin, dosyanın başka mahkemelerde görülen davalarıyla birleştirilmesi yönündeki taleplerin reddine karar veren mahkeme, incelemesi biten dijital materyallerin sanıklara iadesine hükmetti.

Tutuksuz sanık Fatih Aydın'ın tutuklanmasına yönelik talebi, mevcut delil durumunu da dikkate alarak reddeden heyet, Yılmaz Şimşek, Abdulvahit Tunçay, Ahmet Yılmaz Ekiz, Hakan Kırdağ, İlker Usta, Mustafa Tokmak, Özgür Öztürk, Selçuk Küçükaslan, Sinan Altıparmak ve Yücel Bilgiç'in adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Duruşma 6 Ağustos'a ertelendi.

TSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyonTSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyon
Mahkeme bu itirafla yankılandı!Mahkeme bu itirafla yankılandı!
Eş zamanlı düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltıEş zamanlı düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ "kaset" komplosu davası Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi deniz baykal

En Çok Okunan Haberler

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

UEFA resmen açıkladı

UEFA resmen açıkladı

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Alaattin Saral yakalandı!

Alaattin Saral yakalandı!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Beyaz Show'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı! Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Beyaz Show'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı! Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

TSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyon

TSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyon

Trafik magandalarına ve makas atanlara büyük ceza geliyor

Trafik magandalarına ve makas atanlara büyük ceza geliyor

Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu: MHP'ye en çok husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı olmuştur!

Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu: MHP'ye en çok husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı olmuştur!

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.