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Kasım bebeğin yakınları Türkiye'de buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 16:27 | Son Güncelleme

Doğu Guta'ya yönelik saldırılarda öksüz kalan, yüzünden ağır yara alan ve Türkiye'ye getirilen 2 yaşındaki Kasım Kahveci'ye akrabaları Türkiye'ye geldi

Doğu Guta'ya yönelik saldırılarda öksüz kalan, yüzünden ağır yara alan ve Türkiye'ye getirilen 2 yaşındaki Kasım Kahveci, yakınlarına Türkiye'de kavuşuyor.

Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın garantörlüğünde varılan anlaşma sonucu Doğu Guta'da başlayan zorunlu tahliyeler çerçevesinde Türk Kızılayı tarafından Türkiye'ye getirilen Kasım bebeğin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla İdlib'de bulunan yakınları da Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildi.

Kasım bebeğin doktor olan amcaları İsmail, Ahmed ve halası Dana Salhani'yi Aile ve Sosyal Politikalar Hatay İl Müdürü Ali Sandıkçı, sınır kapısı önünde karşıladı.

Sandıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hatay'a gerçekleştirdiği ziyarette Kasım bebekle görüşmesinden sonra Doğu Guta'dan İdlib bölgesine gelen yakınlarının da Türkiye'ye getirilmesi talimatının ardından harekete geçtiklerini belirtti.

Türk Kızılayı aracılığıyla Kasım bebeğin iki amcası ile halasının Hatay'a getirildiğini ifade eden Sandıkçı, "Kasım bebek ile yakınlarını Ankara'da buluşturacağız. İnşallah ilerleyen günlerde Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki karışıklık bittiğinde doktor olan yakınları kendi memleketlerinde hizmet vermeye devam edecekler." dedi.

Kasım bebeğin amcası İsmail Salhani de her zaman yanlarında olan ve Suriye halkına destek veren Türkiye'ye teşekkür etti. Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Salhani, şöyle konuştu:

"Kasım bebek Doğu Guta'da yaralandıktan sonra tedavi ihtiyacı doğdu. Ancak oradaki imkanlarımız çok zordu. Çok ağır yaralanmıştı. Elimizden geleni yaptık. Kasım'ın tedavisi Türkiye'de devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Kasım bebeğin yakınları Türkiye'ye giriş kayıtlarının yapılmasının ardından Ankara'da bulunan Kasım Kahveci ile buluşmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait araçla yola çıktı.

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hatay Kasım bebek Türkiye

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