Kasım bebek Türkiye’ye getirildi

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE’nin Doğu Guta bölgesinde evlerine bomba düşmesi sonucu annesi ve dayısı ölen, kendisi de yüzünden yaralanan Kasım bebek, Türk Kızılayı tarafından Hatay’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye getirildi.
Türk Kızılayı Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Kadir Akgündüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda ülkeye getirilen Kasım bebeğin gerekli tedavilerinin yapılacağını söyledi. Kasım bebeğin yaşadığı dramla gündeme geldiğini belirten Akgündüz, "Bundan 4 ay önce hem annesini, hem de dayısını kaybetti Kasım bebek. Dedesi, babası ve anne annesi ile getirildiler. Türk Kızılayı olarak gerekli işlemleri yaparak tedavisine başlanacak ve onlarında mutlu sona ulaşmasını sağlayacağız" dedi. Kasım bebeğin yakınları Türkiye’ye geldikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Kasım bebek ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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