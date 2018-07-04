Resmi temasları kapsamında İsviçre'de bulunan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, sözü edilen ülkedeki İranlılarla bir araya geldiği toplantıda, ABD'nin İran petrol ihracatını tamamen durdurmak istediğini söylemiş, "Bu ifadenin manasını kavrayamıyorlar, çünkü ABD yönetimi 'İran'a bir damla petrol ihracat ettirmeyeceğiz' demiş. Bu tüm bölge petrolünün ihraç edilemeyeceği anlamına gelmektedir. İran petrolü ihraç edilemezken bölge petrolünün ihraç edilmesi mümkün olabilir mi? Eğer bunu yaparsanız sonuçlarına da katlanırsınız." açıklamasında bulunmuştu. Açıklama, Basra ve Umman Körfezleri arasında yer alan ve küresel petrol ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan gerçekleştirilen ihracatı "İran'ın engelleme tehdidi" olarak yorumlanıyor.

