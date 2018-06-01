Kasırganın vurduğu Sokotra Adası'na tıbbi ve insani yardım

SOKOTRA (AA) - Yemen'de geçen hafta Sokotra Adası'nı etkisi altına alan Mekunu Kasırgası'nın ardından bölgeye tıbbi ve insani yardım gönderildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yemen Temsilciliğinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Mekunu Kasırgası'nın neden olduğu ciddi sonuçlarla mücadele için gönderilen 30 ton ilaç yardımı ve tıbbi malzeme Sokotra Havalimanı'na ulaştı." ifadesine yer verildi.

Yemen resmi haber ajansı SABA da kasırga nedeniyle "felaket bölgesi" ilan edilen Sokotra'ya 12 ton insani yardım malzemesi yüklü bir uçağın ulaştığını duyurdu.

Yardımların Kuveyt Kızılayı tarafından gönderildiği, Dünya Gıda Programı'nın da bin koli gıda yardımında bulunduğu bilgisi verildi.

