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Kasiyer Suna herkesi kandırmış!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 14:09 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de Suna B. isimli kasiyerin yüzleri maskeli silahlı kişilerce dövülüp marketin soyulması olayında yeni bir gelişme yaşandı. Soygunu gerçekleştiren grupla bağlantısı olduğu belirlenen kasiyer gözaltına alındı.

Sancaktepe, Ravza Caddesi’nde bulunan bir markette yaşanan olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Yüzleri maskeli ve silahlı iki kişi markete girerek kasada bulunan kasiyer kadının olduğu yere yöneldi. Silahlarını doğrultan şüpheliler kasiyerden kasada bulunan paraları istedi. Yaşanılan olay karşısında şaşkına dönen kadın şoka girdi. Kısa süreli şokun ardından kadının yavaş hareket etmesi üzerine şüpheliler kadını tartaklamaya başladı. Çaresiz kalan kadın kasiyer kasada bulunan paraları şüphelilere verdi. Parayı alan şüpheliler kaçarak kayıplara karışmıştı.

KASİYLERLE İLİŞKİSİ VARMIŞ

Yaşanan soygun olayının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Markete ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında soygun sırasında kasada olan ve şüphelilere paraları veren Suna B.’nin ifadesine başvuruldu. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kasiyer Suna B.’den şüphelenerek mercek altına aldı. Kasiyer Suna B.’yi takibe alan ekipler, kasiyer kızın şüpheli Recep S. ile olaydan bir gün sonra buluştuğunu gördü. Bunun üzerine ekipler operasyon için düğmeye bastı.

Yapılan teknik ve fiziki incelemeler sonucunda, iddiaya göre, şüpheli Recep S.’nin market çalışanı Suna B. ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler soygunu gerçekleştiren Recep S. , Sertan E., Sinan Ç. ve market çalışanı Suna B. yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüpheli Recep S. soygunu Suna B. ile planladıklarını itiraf etti. Suna B. ise ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından şüpheliler, hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Hırsızlar soydukları marketin sahibini silahla vurduHırsızlar soydukları marketin sahibini silahla vurdu

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe market soygun

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
ee ne var bunda sevgilisi gasp ci olmaz mı ilişkisi olmaz mı güya buda işin için de öyle mi
@5870 böyle saçma yorum görmedim hayatımda
@5870 efsane yorum.. sen bu akılla harcanıyorsun git bir yere müdür felan yapsınlar seni
hadi bakalım söz konusu suçlu erkekler olunca aslan kaplan kesilen milletim ŞİMDİ bukadına ne yapmalı hem hırsızlık hem ekmek yediği yere hainlik
way suna way seni sulamak lazım
ekmek yediğin yere ihanetin cezası affedilmemeli
Şok bir haber...
Yeni yetişen dindar ve kindar nesildendir bunlar.
@yaseminkurt eee putperest tatmin oldun mu
Kasiyere ne kadar yumuşak davrandıkları ve de yapmacık şiddet uyguladıkları görüntülerden açıkça belli oluyor, bunu gözden kaçırmayarak va'kayı çözen Asayiş Şube ekibi alkışı hak ediyor, keşke herkes görevini bu kadar özenli ve dikkatli yapabilse!..
Kendini uyanık sanan kasiyer, yakayı ele vererek; Türk polisinin senden daha uyanık olduğunu öğrenmiş oldun.
görüyosunuz... yorum yapmıyorum..görüyosunuz.. yorum yapmıyorum.. arkada görüyosunuz yorum yapmıyorum
başarısız figüranlar çok yapmacık oynamışlar, o kadar belli ki işbirlikçi oldukları, hayır hiç bir şey yapma bari beceremiyorsan şakadan vurmalar filan :) çok komik
Raza ne demek kardeşim? ne kadar çok seviyorsunuz ölüm kültürünü. .
Sanki yediği yemek boğazında kalmış gibi göstermelik vuruyor. Polis yermi böyle amatör ötesi skeç'i.
kasayı açtırırken bile sürekli kasiyerin sırtına vuruyor suça ortak oldugunu soyguncu belli ediyor
vall bu haberi okurken Şoka girdim ; ordan ciktim a101’e girdim, ordan ciktim Bime girdim
Yav siz bari yapmayın , adam resmen vuruyo gerçek işte.
boqu yedi
Yasemin hayırdır dinle sorunun ne
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