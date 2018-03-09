Kasiyer Suna herkesi kandırmış!

Sancaktepe, Ravza Caddesi’nde bulunan bir markette yaşanan olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Yüzleri maskeli ve silahlı iki kişi markete girerek kasada bulunan kasiyer kadının olduğu yere yöneldi. Silahlarını doğrultan şüpheliler kasiyerden kasada bulunan paraları istedi. Yaşanılan olay karşısında şaşkına dönen kadın şoka girdi. Kısa süreli şokun ardından kadının yavaş hareket etmesi üzerine şüpheliler kadını tartaklamaya başladı. Çaresiz kalan kadın kasiyer kasada bulunan paraları şüphelilere verdi. Parayı alan şüpheliler kaçarak kayıplara karışmıştı.
KASİYLERLE İLİŞKİSİ VARMIŞ
Yaşanan soygun olayının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Markete ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında soygun sırasında kasada olan ve şüphelilere paraları veren Suna B.’nin ifadesine başvuruldu. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kasiyer Suna B.’den şüphelenerek mercek altına aldı. Kasiyer Suna B.’yi takibe alan ekipler, kasiyer kızın şüpheli Recep S. ile olaydan bir gün sonra buluştuğunu gördü. Bunun üzerine ekipler operasyon için düğmeye bastı.
Yapılan teknik ve fiziki incelemeler sonucunda, iddiaya göre, şüpheli Recep S.’nin market çalışanı Suna B. ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler soygunu gerçekleştiren Recep S. , Sertan E., Sinan Ç. ve market çalışanı Suna B. yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüpheli Recep S. soygunu Suna B. ile planladıklarını itiraf etti. Suna B. ise ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından şüpheliler, hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.
İHA
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