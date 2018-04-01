Kasiyerlik yaparken ilham geldi, İngilizce şarkısını yüz binlerce kişi dinledi

Eskişehir’de, bir market zincirinde kasiyerlik yapan Fuat Keleş, çalışırken yazdığı İngilizce şarkısını seslendirerek, bir video paylaşım sitesinde yayınladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olan ve okul hayatı sırasında İtalya’ya giderek Uluslararası Değişim Programı ile yurt dışı eğitimi de alan Fuat Keleş, üniversiteyi bitirdikten sonra kasiyer olarak özel bir alışveriş merkezinde işe başladı. Eğitim hayatında müziğe karşı ilgisi olan ve kendini geliştirmek için dersler alan Keleş, kasiyerlik yaparken yazdığı ‘Alone’ isimli İngilizce şarkıya klip çekerek, video paylaşım sitesinde yayınlamaya karar verdi. Şarkıyı, 2017 yılının Aralık ayında yayınlayan Keleş’in klibi, 3 ayda 360 binden fazla kişi tarafından izlendi.

"Kasiyerlik yaparken ilham geldi"

Bestesinin, kısa sürede bu kadar çok kişiye ulaşmasının kendisini şaşırttığını ve çok mutlu ettiğini belirten Fuat Keleş, geleceğe yönelik büyük hedeflerinin olduğunu dile getirdi. ‘Alone’ şarkısına klip çekebilmek için tüm birikimini harcadığını aktaran Keleş, “Özel bir alışveriş merkezinde, kasiyer olarak çalışıyorum. Kasiyerlik yaparken ilham geldi. ‘Alone’ şarkısını yaptım. Sonra Eskişehir’de piyasaya çıkardım. Çok ilgi gördü. İzlenmeler arttı. Bazı yerel kanallarda ve radyolarda yayınlattım. Sözler ve müzik bana ait. Sadece aranjmanlığını Can Gülcan yaptı. İlk başta ilham geldi. Mırıldandım ‘Alone’ diye. Sonra sözleri sarf etmeye başladım. Kalem, kağıt aldım bir anda. Ondan sonra notaya döktüm derken şarkı ortaya çıktı. Bu kadar ilgi beklemiyordum aslında. Şaşırttı beni. Aralığın 23’ünde yaptım. Yaklaşık 3 ay geçti ve bu sayıya ulaştık” şeklinde konuştu.