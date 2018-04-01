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Kasiyerlik yaparken ilham geldi, İngilizce şarkısını yüz binlerce kişi dinledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 10:48 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, bir market zincirinde kasiyerlik yapan Fuat Keleş, çalışırken yazdığı İngilizce şarkısını seslendirerek, bir video paylaşım sitesinde yayınladı.Karadeniz Teknik Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olan ve okul hayatı sırasında İtalya’ya giderek Uluslararası Değişim Programı ile yurt dışı eğitimi de alan Fuat Keleş, üniversiteyi bitirdikten sonra kasiyer olarak özel bir alışveriş merkezinde işe başladı.

Eskişehir’de, bir market zincirinde kasiyerlik yapan Fuat Keleş, çalışırken yazdığı İngilizce şarkısını seslendirerek, bir video paylaşım sitesinde yayınladı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olan ve okul hayatı sırasında İtalya’ya giderek Uluslararası Değişim Programı ile yurt dışı eğitimi de alan Fuat Keleş, üniversiteyi bitirdikten sonra kasiyer olarak özel bir alışveriş merkezinde işe başladı. Eğitim hayatında müziğe karşı ilgisi olan ve kendini geliştirmek için dersler alan Keleş, kasiyerlik yaparken yazdığı ‘Alone’ isimli İngilizce şarkıya klip çekerek, video paylaşım sitesinde yayınlamaya karar verdi. Şarkıyı, 2017 yılının Aralık ayında yayınlayan Keleş’in klibi, 3 ayda 360 binden fazla kişi tarafından izlendi.

"Kasiyerlik yaparken ilham geldi"
Bestesinin, kısa sürede bu kadar çok kişiye ulaşmasının kendisini şaşırttığını ve çok mutlu ettiğini belirten Fuat Keleş, geleceğe yönelik büyük hedeflerinin olduğunu dile getirdi. ‘Alone’ şarkısına klip çekebilmek için tüm birikimini harcadığını aktaran Keleş, “Özel bir alışveriş merkezinde, kasiyer olarak çalışıyorum. Kasiyerlik yaparken ilham geldi. ‘Alone’ şarkısını yaptım. Sonra Eskişehir’de piyasaya çıkardım. Çok ilgi gördü. İzlenmeler arttı. Bazı yerel kanallarda ve radyolarda yayınlattım. Sözler ve müzik bana ait. Sadece aranjmanlığını Can Gülcan yaptı. İlk başta ilham geldi. Mırıldandım ‘Alone’ diye. Sonra sözleri sarf etmeye başladım. Kalem, kağıt aldım bir anda. Ondan sonra notaya döktüm derken şarkı ortaya çıktı. Bu kadar ilgi beklemiyordum aslında. Şaşırttı beni. Aralığın 23’ünde yaptım. Yaklaşık 3 ay geçti ve bu sayıya ulaştık” şeklinde konuştu.

"Geleceğe dönük iyi bir şarkıcı olmak istiyorum"
Bestelerinin ‘Alone’ ile sınırlı olmadığını ve ilham geldikçe şarkılarını yazmaya gayret gösterdiğini vurgulayan Fuat Keleş, müziklerini tutkuyla yaptığını ve sponsorların yardımına ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Menajerlik şirketleri ve sponsorların kendisine destek vermesi halinde çok daha başarılı işler yapacağını aktaran Keleş, şunları kaydetti:
“17 tane şarkım var Türkçe ve İngilizce olarak. İnşallah onları da piyasaya sürmeyi düşünüyorum. Şarkımı kanallar yayınlarsa ya da menajerler irtibata geçerse, bu işi çok sevdiğim için ilerletmeyi istiyorum. Çok sevdiğim için, yaptığım birikimi tamamen buraya harcadım. Müziğe çok büyük bir tutkum var. İş olarak değil de sevdiğim bir şey olarak, mutlu ettiği için zor gelmiyor bana. Geleceğe dönük iyi bir şarkıcı olmak istiyorum. Şarkım İngilizce. Dünya çapında olmasını istiyorum. Geri dönüşler çok olumlu. Şarkımı sosyal medyadan paylaştığımda veya çevremde söylediğimde çok olumlu karşıladılar. 17 şarkımın 7 ya da 10 tanesi İngilizce. Müziğe aslında üniversitenin ilk yıllarında başladım. Gitarla haşır neşir olmaya başladım. Gitarı kendim öğrendim. Erasmus’a gittiğimde de keman, yan flüt ve bas gitar çalabilmek için eğitim almıştım. Çok istiyordum ünlü sanatçılar gibi beste yapmayı. Nasıl yapılır bilmiyordum. Bir anda nasıl olduysa, ortaya çıktı. Bilinç altındaki birikim galiba. Ben İngilizce şarkıları okuldayken söylüyordum. İngilizce şarkılar üzerine yoğunlaşıyordum. Kasiyerlik yaparken, geçmiş birikimimle ilham geldi. Bestemi söylemeye başladım ve ortaya çıkardım.”
Fuat Keleş, ailesinin ve iş arkadaşlarının destekleriyle bugünlere geldiğini belirterek, onlara da teşekkür etti.

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