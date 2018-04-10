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Kaskındaki "kuru kafa" figürü ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 16:46 | Son Güncelleme

Antalya'da marketten 880 lira gasbeden şüpheli, kaskındaki "kuru kafa" figürü sayesinde yakalandı

Antalya'da marketten 880 lira gasbeden şüpheli, kaskındaki "kuru kafa" figüründen yola çıkılarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki marketten 880 lira gabedilmesi üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin taktığı kaskta kuru kafa figürü bulunduğunu fark eden ekipler, şüphelinin aynı mahallede oturan Ö.K. olduğunu belirledi.

Ö.K, evinde gözaltına alındı.

Şüphelinin kumar borcunu ödemek için olaya karıştığı ileri sürüldü.

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Antalya Asayiş Şube gasp gözaltı

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