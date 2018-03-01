- KASKLI VE MASKELİ MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA 

* Fatih'te 2 hırsız park halindeki motosikleti 1 dakikada çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi
Haber-Kamera : Murat SOLAK- Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA
Fatih'te biri kasklı biri kar maskeli 2 kişi, park halindeki motosikleti çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Biri kasklı diğeri de kar maskeli 2 hırsız motosikletle
sokağa gelerek park halindeki bir motosikletin önünde duruyor. Şüphelilerden biri etrafı kollarken diğeri de motosikleti çalıştırıyor. 1 dakikalık uğraşın sonunda motosikleti çalıştıran hırsız, olay yerinden uzaklaştı.
Motosikletin sahibi Fatih Tapucu, sabah evinden çıktığında motorunu bıraktığı yerde bulamadı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Tapucu, motosikletinin çalınma görüntülerini şaşkınlıkla izledi.
“SOKAKLARIN EN HAREKETLİ OLDUĞU SAATLERDE MOTORUM ÇALINDI"
Polise şikayette bulunan Fatih Tapucu “27 Şubat günü akşam dokuz sularında gece de değil, moturumu evimin önünde caydırıcı olması içinde güvenlik kameralarının önüne bıraktım. Maalesef sokakların en hareketli olduğu akşam saatlerinde motorum çalındı. Ben bir araştırdım. Bunların elinde maymuncuk denilen bir alet var. Onunla geliyorlar. Anahtar bölümünü kırıyorlar. Sonra düz kontak yapıyorlar. Herhangi bir olumsuzluk olma ihtimaline karşı kendi motorlarını hazırda bekletiyorlar. Demek ki böyle bir boşluk yakaladılar" dedi
Aynı sokakta esnaf olan Murat Dinçer ise "Karşımızda olsun aşağımızda olsun, dükkanımız olsun yani sürekli buralarda bu hırsızlıklar çok oluyor. Bunlara önlemler alınırsa çok iyi olur" dedi. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
GÜVENLİK KAMERASI
-Hırsızlık anı
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Fatih Tapucu ile röportaj
-Murat Dinçer ile röportaj
-Genel ve Detaylar
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