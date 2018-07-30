HABER

KASKSIZ YOLCULUK ÖLÜM GETİRDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 13:13 | Son Güncelleme

Zeytinburnu D-100 karayolunda ablasıyla seyir halindeki kasksız motosiklet sürücüsü  bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.

* Kasksız yolculuk yapan motosiklet sürücüsü başını bariyerlere vurunca hayatını kaybetti

Haber - Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)
Zeytinburnu D-100 karayolunda ablasıyla seyir halindeki kasksız motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Kazayı yara almadan atlatan ablası ve olay yerine gelen yakınlar uzun süre gözyaşı döktü.
Kaza öğle saatlerinde D-100 yanyol Cevizlibağ mevkii Merter istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Durmaz (31) kullandığı motosikletle ablası Funda Durmaz (37) ile seyir halindeydi. Durmaz, yola dökülen yağ nedeniyle motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kasksız ve ekipmansız şekilde yolculuk yapan kardeşler motosikletten düştü. Düşen ikiliden abla Durmaz herhangi bir yara almazken, sürücü Zafer Durmaz kafasını bariyerlere çarptı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri Zafer Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ
Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek trafik akışını tek şeritten verdi. Kaza haberini alan Zafer Durmaz'ın yakınları ile ablası Funda Durmaz cenazenin başında uzun süre gözyaşı döktü. Kazayı seyretmek için yavaşlayan bazı motosiklet sürücülerinin de kasksız şekilde yolculuk yapması dikkat çekti.Kazayı görünce yardım etmek için duran bir motosiklet kulübünün başkanı Bülent Öztürk,“Tesisatsız giyinmiş. Kafasında kask yoktu. Ben bütün motorcu arkadaşlara söylüyorum. Tesisatlarınızı mutlaka giyin. Biz bu mesleği icra ediyoruz. En ufak kazalarımız kırık, çıkık, ölümlerle sonuçlanıyor. Arkadaşımız rahmetli oldu. Kazanın asfaltın kayma etkisinden dolayı olabileceğini düşünüyorum. Asfaltın kayma etkisinden dolayı bariyere vuruyor. Kafasında kask olmadığı için kafasını direk bariyere vuruyor. Zannedersem hızı da var. Çünkü kendisinin durduğu yerle motorun arasında nereden baksan 60-70 metre var. Orada oturan kız kardeşiyle seyir halinde beraberlerdi. Kız kardeşi motordan atladı. Bir sıkıntı yaşamadı" diye konuştu.
Kaza nedeniyle D100 yanyol Merter istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:
-Kaza yerinden görüntü
-Motosikletten görüntü
-Cenazeden görüntü
-Ablası ve yakınlarının ağlaması
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Trafikten görüntü
-Kasksız yolculuk yapan motosikletlilerden görüntü
-Görgü Tanığı ile röportaj

PARTNERSürekli hamileyim ve çocuk doğuruyorumSürekli hamileyim ve çocuk doğuruyorum
Bitlis Valisi Ustaoğlu'ndan ishal vakalarıyla ilgili açıklamaBitlis Valisi Ustaoğlu'ndan ishal vakalarıyla ilgili açıklama
Yüzen saray Kuşadası'ndaYüzen saray Kuşadası'nda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Mia Khalifa'nın göğsüne buz hokeyi diski isabet etti!

Mia Khalifa'nın göğsüne buz hokeyi diski isabet etti!

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan beyin kanaması geçirdi

Son dakika! CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan beyin kanaması geçirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan bedelli askerlik yapacaklar için önemli açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan bedelli askerlik yapacaklar için önemli açıklama

Kampanya başlattılar, hızla yayılıyor! 'Batman'ın haritası yarasa gibi olsun'

Kampanya başlattılar, hızla yayılıyor! 'Batman'ın haritası yarasa gibi olsun'

Son dakika! Bedelli askerlik yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu

Son dakika! Bedelli askerlik yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu

Mustafa Akaydın'ın eşi hayatını kaybetti

Mustafa Akaydın'ın eşi hayatını kaybetti

Günlük burç yorumları: 30 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 30 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.