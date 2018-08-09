Kassam Tugayları, İsrail'e yönelik saldırıların sorumluluğunu üstlendi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tarafına düzenlenen saldırıların sorumluluğunu üstlendi.
Kassam tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistin direnişinin, Gazze sınırında "düşmana" (İsrail) ait noktaları çok sayıda roketle vurduğu belirtildi.
İsrail ordusu tarafından daha önce yapılan açıklamada, "Gazze'den İsrail tarafına 70'ten fazla roket atıldığı" ileri sürülmüş, bunlardan 11'nin Gazze sınırında bulunan hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği, diğerlerinin büyük bölümünün boş arazilere düştüğü aktarılmıştı. Açıklamada ayrıca, Gazze'de 12 bölgenin hava saldırılarıyla vurulduğu ifade edilmişti.
Eski ABD Başkanı kitap yazdı milyon sattı: 'Türk terörist...'
Melih Gökçek Twitter'dan ateş püskürdü: Hesap vermeli
Beşar Esad'a kötü haber! Eşi kanser oldu!
İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı
Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı
Mustafa Destici: Yasa çıkarsa Abdullah Öcalan idam edilir
İYİ Parti'den istifa eden isimlerde ortalığı karıştıracak sözler!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor
Dehşeti yaşadılar! Sel sonrası mahalle tanınmaz halde
Prensin son görüntüsü ortalığı fena halde karıştırdı!
ZTE ve Huawei kullanmayın emri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum