Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, iki mensubunun şehit olduğu saldırı öncesinde İsrail askerlerine ateş açıldığı iddiasını yalanladı.
Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, yaşananlar "son derece tehlikeli" olarak değerlendirildi.
Kassam'ın Gazze'nin kuzeyindeki bir bölgede bu sabah eğitim tatbikatı gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, Hamas yöneticileri de dahil olmak üzere çok sayıda kişinin bu tatbikatta hazır bulunduğu ifade edildi.
Tatbikat kapsamında Ahmed Mercan ve Abdulhafız es-Silavi'nin dragunov silahıyla eğitim kulesine çıktığı ve senaryo gereği bölgedeki hedef tahtalarına ateş ettiği belirtilen açıklamada, İsrail ordusuna bağlı bir tankın da daha sonra bu kuleye saldırı düzenleyerek Mercan ve Silavi'yi şehit ettiği dile getirildi.
İsrail'in bugün Gazze'de Hamas'a ait bir bölgeye düzenlediği tank saldırısında 2 Hamas mensubu şehit olmuştu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sınırdaki askerlere Gazze tarafından ateş açıldığı iddia edilmiş, bunun üzerine orduya bağlı bir tankın Gazze'nin kuzeyinde Kassam Tugayları'na ait askeri noktayı vurduğu belirtilmişti.
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