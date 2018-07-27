Kaş'ta 'askıda dondurma' uygulaması

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bir işletme 'askıda dondurma' uygulaması başlatıldı.
Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda dondurma dükkanı işleten Hakan Türesoy, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklar için 'askıda dondurma' uygulaması başlattı. Uygulamayla toplumsal ve sosyal dayanışmanın önemine dikkati çekmek isteyen Hakan Türesoy, askıda ekmek uygulamasından esinlenerek 'askıda dondurma' uygulaması başlattığını kaydetti. Uygulamanın sadece çocuklar için geçerli olduğunu vurgulayan Türesoy, "Dünyanın birçok yerinde ihtiyaç sahibi insanlar için askıda ekmek, askıda kahve, askıda yemek gibi sosyal projeler var. Ben de canı çeken ama dondurma alamayan çocuklarımız için böyle bir uygulama başlattım. Müşterilerim uygulamayı benimsedi. 5 liralık dondurma alıyorsa çocuklar için de o kadar askıda bırakıyor. Canı isteyen çocuklar dondurma yiyebilecek" dedi.
Uygulamanın yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Türesoy, "Kampanyayla kaybolmakta olan yardımlaşma, dayanışma ve cömertlik gibi bazı toplumsal değerlerimizi yaşattığıma, hatırlattığıma inanıyorum. Çocukları sevindirmek kadar güzel bir duygu olamaz. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.
FOTOĞRAFLI
Birçok ilde sınav operasyonu! Gözaltı kararı verildi
AK Parti'de MKYK ve Genel Başkan yardımcıları değişecek iddiası
Yunanistan'daki yangın faciasında Balatlı çift de hayatını kaybetmiş! Birbirlerine sarılmış halde bulundular
Müteahhitin inanılmaz oyunu
İYİ Parti'nin başına kim geçecek? Meral Akşener muamması
Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!
'Türkiye'ye yönelik tehditlerden Pompeo'nun haberi yok' iddiası
Yunanistan'daki yangınla ilgili 'kundaklama' açıklaması
Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Bu evi gören hayran kalıyor! Fakir bir ailenin çocuğuyken bakın nasıl bir evde hayatını sürdürüyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum