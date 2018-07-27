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Kaş'ta 'askıda dondurma' uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 10:03 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bir işletme 'askıda dondurma' uygulaması başlatıldı.

Kaş'ta 'askıda dondurma' uygulaması

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bir işletme 'askıda dondurma' uygulaması başlatıldı.
Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda dondurma dükkanı işleten Hakan Türesoy, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklar için 'askıda dondurma' uygulaması başlattı. Uygulamayla toplumsal ve sosyal dayanışmanın önemine dikkati çekmek isteyen Hakan Türesoy, askıda ekmek uygulamasından esinlenerek 'askıda dondurma' uygulaması başlattığını kaydetti. Uygulamanın sadece çocuklar için geçerli olduğunu vurgulayan Türesoy, "Dünyanın birçok yerinde ihtiyaç sahibi insanlar için askıda ekmek, askıda kahve, askıda yemek gibi sosyal projeler var. Ben de canı çeken ama dondurma alamayan çocuklarımız için böyle bir uygulama başlattım. Müşterilerim uygulamayı benimsedi. 5 liralık dondurma alıyorsa çocuklar için de o kadar askıda bırakıyor. Canı isteyen çocuklar dondurma yiyebilecek" dedi.
Uygulamanın yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Türesoy, "Kampanyayla kaybolmakta olan yardımlaşma, dayanışma ve cömertlik gibi bazı toplumsal değerlerimizi yaşattığıma, hatırlattığıma inanıyorum. Çocukları sevindirmek kadar güzel bir duygu olamaz. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

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Kaş'ta 'askıda dondurma' uygulaması

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