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"Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" açılış töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 22:22 | Son Güncelleme

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov: - "Afrin'de Türkiye'nin ve bölgemizin güvenliği için terörle mücadele eden ve canlarını ortaya koyan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman askerlerine teşekkür ediyorum. Terör örgütlerinin ortadan kaldırılmasıyla nevruz da gerçek değerlerine kavuşacaktır"

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, "Afrin'de Türkiye'nin ve bölgemizin güvenliği için terörle mücadele eden ve canlarını ortaya koyan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman askerlerine teşekkür ediyorum. Terör örgütlerinin ortadan kaldırılmasıyla nevruz da gerçek değerlerine kavuşacaktır." dedi.

Kaseinov, Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugünün Türk halklarıyla komşu ve akraba milletlerin en büyük bayramı olduğunu söyledi.

Nevruzun bolluk ve bereket anlamına geldiğini ifade eden Kaseinov, "Sayın Başbakanımız himaye ve desteğinizle sizden aldığımız güçle kültürümüzü daha güçlü şekilde tanıtıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımızın ev sahipliğinde muhteşem bir etkinlik hazırladık. Bu sene de kültür başkenti açılışımızı nevruz kutlamalarımızla yaptık. Geniş coğrafyamızdan yoğun katılımla nevruzun tüm renklerini sunduk." diye konuştu.

Kültür Başkenti unvanının Kastamonu'ya çok yakıştığını vurgulayan Kaseinov, "Kastamonu kültür başkenti olmayı sonuna kadar hak ediyor. Tarihi ve kültürel anlamda güçlü bir kent." ifadesini kullandı.

Mehmetçik'e teşekkür eden Kaseinov, şunları dile getirdi:

"Afrin'de Türkiye'nin ve bölgemizin güvenliği için terörle mücadele eden ve canlarını ortaya koyan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman askerlerine teşekkür ediyorum. Terör örgütlerinin ortadan kaldırılmasıyla nevruz da gerçek değerlerine kavuşacaktır. Nevruz, bin yıllardır olduğu gibi bundan sonra da bu topraklarda sonsuza dek birlik içinde yaşayacak kardeş hakların birlik beraberliğinin sembolü olacak."

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, bugün Türk dünyasının kalbinin Kastamonu'da attığını söyledi.

Etkinliklerin yıl boyu süreceğini belirten Karadeniz, Kastamonu'yu en iyi şekilde Türk dünyasına tanıtmak istediklerini vurguladı.

Karadeniz, Mehmetçiğin Afrin'de elde ettiği başarı dolayısıyla bugün 2 bayramın bir arada kutlandığını dile getirdi.

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