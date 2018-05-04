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Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 16:16 | Son Güncelleme

Huzura Davet Kortej Yürüyüşü düzenlendi

Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında, Huzura Davet Kortej Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası dolayısıyla "Anadolu'nun dört manevi direğinden biri" kabul edilen Şeyh Şaban-ı Veli ve evliyaları anmak amacıyla "Huzura Davet Kortej Yürüyüşü" düzenlendi.

Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi'nden başlayan yürüyüş, Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde son buldu.

Yürüyüşün ardından külliyede Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi, İl Müftüsü Osman Aydın tarafından dua edildi.

Programın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi gezildi.

Programa Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Metin Çelik ve Murat Demir, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Özbek, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş ile vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
"Huzura Davet" KASTAMONU Şeyh Şaban-ı Veli yürüyüş

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