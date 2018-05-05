Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri

Kastamonu'da 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Geleneksel Türk Sanatları Sergisi açıldı.

Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergide, oymacılıktan taş baskıya, dokumacılıktan Tosya çakısına kadar birçok çalışma yer alıyor.

Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü İlknur Aynan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Sergiye gelenlerin Türk kültürünün birçok yönünü görebileceğini dile getiren Aynan, şöyle konuştu:

"Türk kültüründe yer bulan el sanatları aslında Kastamonu yöresinde de önemli yer tutuyor. Sergimiz Türk kültürünü, Türk el sanatlarını anlatıyor. Sergimizde Tosya çakısı, Kastamonu taş baskısı, Tosya kıstısı, kitre bebekler ve dokumacılık başta olmak üzere çok sayıda el sanatı bulunuyor. Bu sergide görebileceğiniz en önemli şeylerden biri de oymacılık. Bilek gücüyle yapılan oyma eserler yer alıyor."

Kastamonu'nun kültürel olarak çok zengin olduğuna dikkati çeken Aynan, serginin 3 gün açık kalacağını kaydetti.

Açılışa Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Eşref Can ile halk katıldı.

