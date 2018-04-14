Kastamonu Belediyesinin 150. kuruluş yıl dönümü

Kastamonu Belediyesinin 150'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Kastamonu'nun çok güçlü ve köklü bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

Kastamonu'nun Anadolu'nun fethinde önemli rol oynadığını belirten Karadeniz, "Kastamonu, Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim sisteminde çok önemli rol oynamış. Kurtuluş Savaşı'nda da Sakarya Nehri'ne kadar gelen düşmanın geri çevrilmesinde sağladığı lojistik destekle büyük katkılar sağlamış." dedi.

Kastamonu'nun Osmanlı Devleti'nde önemli bir yönetim merkezi olması dolayısıyla hem kültürel, hem sanatsal hem de idari anlamda birikimi bulunduğunu vurgulayan Yaşar Karadeniz, şunları kaydetti:

"Osmanlı Devleti'nin birkaç köklü şehrinden biridir. Osmanlı Devleti'nde belediye ilk olarak 1853 yılında oluşturuldu. İlk belediyeden 15 yıl sonra Kastamonu'da da belediye oluşturulmuş. Bu bile Kastamonu'nun o yıllarda ne kadar önemli bir yönetim merkezi olduğunun en önemli göstergesidir. 150 yıl içinde belediyenin ve Kastamonu'nun çok büyük değişiklikler yaşadığını biliyoruz. Bundan sonraki değişimin el birliğiyle çok daha hızlı olacağına inanıyorum."