HABER

Kastamonu Belediyesinin 150. kuruluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 16:11 | Son Güncelleme

Vali Karadeniz: "İlk belediyeden 15 yıl sonra Kastamonu'da da belediye oluşturulmuş. Bu bile Kastamonu'nun o yıllarda ne kadar önemli bir yönetim merkezi olduğunun en önemli göstergesidir" - Belediye Başkanı Babaş: "Kastamonu, Devlet-i Aliyye'nin 10 belediyesi arasındadır"

Kastamonu Belediyesinin 150'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Kastamonu'nun çok güçlü ve köklü bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

Kastamonu'nun Anadolu'nun fethinde önemli rol oynadığını belirten Karadeniz, "Kastamonu, Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim sisteminde çok önemli rol oynamış. Kurtuluş Savaşı'nda da Sakarya Nehri'ne kadar gelen düşmanın geri çevrilmesinde sağladığı lojistik destekle büyük katkılar sağlamış." dedi.

Kastamonu'nun Osmanlı Devleti'nde önemli bir yönetim merkezi olması dolayısıyla hem kültürel, hem sanatsal hem de idari anlamda birikimi bulunduğunu vurgulayan Yaşar Karadeniz, şunları kaydetti:

"Osmanlı Devleti'nin birkaç köklü şehrinden biridir. Osmanlı Devleti'nde belediye ilk olarak 1853 yılında oluşturuldu. İlk belediyeden 15 yıl sonra Kastamonu'da da belediye oluşturulmuş. Bu bile Kastamonu'nun o yıllarda ne kadar önemli bir yönetim merkezi olduğunun en önemli göstergesidir. 150 yıl içinde belediyenin ve Kastamonu'nun çok büyük değişiklikler yaşadığını biliyoruz. Bundan sonraki değişimin el birliğiyle çok daha hızlı olacağına inanıyorum."

Belediye Başkanı Tahsin Babaş da Kastamonu'nun Osmanlı Devleti'nin eyalet şehirleri arasında bulunduğunu anlatarak, "Kastamonu, Devlet-i Aliyye'nin 10 belediyesi arasındadır. O günden bu tarafa Kastamonu'ya hizmet etmiş kurumsal bir belediye haline gelmiştir. Ben de 47'nci belediye başkanıyım." ifadesini kullandı.

Kastamonu'nun 2018 yılı "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edildiğini hatırlatan Babaş, şunları söyledi:

"Bütün ilçeleriyle Kastamonu, dünya harikası olabilecek güzellikleri ve kültürüyle meşhurdur. Anadolu'nun dört direğinden biri olan Şeyh Şaban-ı Veli de manevi hayatımızı aydınlatmış, bundan sonra da aydınlatmaya devam edecektir. Tarih kazandı, kültür kazandı, Kastamonu kazandı. Kastamonu 2018 yılı 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' oldu. Kastamonu geçmişi ve tarihiyle kadim bir şehir. Kültürel bir şehir. Geçmişimizle, tarihimizle, gelenek göreneklerimizle hep övünüyoruz."

Tahsin Babaş, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü'nün de katıldığı toplantıda daha sonra görevdeki 4'üncü yılını değerlendirdi.

Rusya harekete geçti! İşte Putin'in ilk hamlesiRusya harekete geçti! İşte Putin'in ilk hamlesi
Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'a Atatürk'lü cevapFatih Portakal'dan İsmail Kahraman'a Atatürk'lü cevap
Rusya'dan flaş açıklama: Konvoy giriş yaptıRusya'dan flaş açıklama: Konvoy giriş yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Belediyesi Kuruluş Osmanlı belediyeleri yıl dönümü

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Tomahawk füzesinin özellikleri nedir? Tomahawk füzesi fiyatı ne kadar? Menzili ne kadardır?

Tomahawk füzesinin özellikleri nedir? Tomahawk füzesi fiyatı ne kadar? Menzili ne kadardır?

Erdoğan'dan flaş 'Suriye' telefonu

Erdoğan'dan flaş 'Suriye' telefonu

Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

TSK, bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı

TSK, bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.