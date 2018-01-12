Kastamonu Belediyespor'da hazırlıklar sürüyor

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda Polonya'nın Vistal takımıyla yapacağı C Grubu 2. hafta maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'da elde edecekleri başarının hem kendileri hem de Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

Yoğun bir şekilde hazırlıklarını sürdürdüklerini vurgulayan Günal, "Pazar günü Polonya'nın Vistal ekibini ağırlayacağız. Takım olarak maça odaklanmış durumdayız. Danimarka'da aldığımız galibiyetin önem kazanması için pazar günü oynayacağımız maçı mutlaka kazanmamız lazım. Vistal'ı yendiğimiz takdirde gruptan çıkma yolunda önemli bir virajı geçmiş olacağız." dedi.

Rakiplerinin oldukça güçlü olduğunu kaydeden Günal, "Polonya takımı, güçlü bir ekip. Şampiyonlar Ligi'nden puan almadan gelmiş olsalar da burada yarı finale çıkma hedefindeler. Biz, Polonya ekibinden daha güçlü bir takımız. Pazar günü seyircimiz önünde bunu göstereceğiz. Üçüncü maçımızı da yine evimizde yapacağız. İyi bir seri yakalayıp, gruptan çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Takımdaki son durumla ilgili bilgi de veren Günal, "Yeliz'in sakatlığı vardı. Şimdi biraz daha toparlandı.Diğer takım arkadaşlarımız genel anlamda iyi. Her şeyimizle hazırız." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda 14 Ocak Pazar günü oynanacak Kastamonu Belediyespor-Vistal maçı, saat 17.00'de başlayacak.

(AA)