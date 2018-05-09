Kastamonu'da vahşice katledilen 5 kişilik aile, tek tabutta defnedildi

Olay, geçen 29 Kasım tarihinde Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan hırsızları tarafından öldürüldükten sonra evleriyle birlikte cesetleri yakılan Fazıl Çataloğlu (63) ile eşi Sebahat (62), oğlu Emin (35), gelini Şengül (32) ve torunu 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'na ait yanmış kemikler, protez diş ve battaniye üzerindeki saç tüyleri yapılan arama çalışmalarının 42'nci günü evin enkazında bulunmuştu.

3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI



Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Çataoğlu ailesine ait 4 büyükbaş hayvan, Erhan K. ve kardeşi Ersan K.'nın ahırlarında bulundu. Bunun üzerine Erhan K. ve kardeşi Ersan K. 13 Aralık 2017'de Erhan K.'nin kayınpederi Ali Ş. de 3 gün sonra tutuklandı.

HAYVANLARI ÇALARKEN YAKALANDIKLARI İÇİN KATLETMİŞLER



Ali Ş., verdiği ifade de tüyler ürperten cinayetin ayrıntılarını anlattı. Kuzören Mahallesi'ne hayvan hırsızlığı için gittiklerini belirten Ali Ş., yanında Erkan K. ile Ersan K.'nın bulunduğunu itiraf etti. Çaldıkları 4 büyükbaş hayvanı ahırdan çıkarttıkları esnada çıkan sese Fazıl Çataloğlu'nun uyandığını belirten Ali Ş., kapıya gelen Fazıl Çataloğlu'na yakalanıp panikledikleri sırada kendisini silahla vurarak öldürdüklerini söyledi. Ardından silah sesine evin diğer fertlerinin de uyandığını belirten Ali Ş., onları da silahla vurarak öldürdüklerini, son olarak evde bulunan 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'nu öldürdüklerini tek tek anlattı. Cinayetlerin ardından 2 evi ateşe verdiklerini itiraf etti.