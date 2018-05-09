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Kastamonu'da vahşice katledilen 5 kişilik aile, tek tabutta defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 15:14 | Son Güncelleme

Kastamonu'da vahşice öldürüldükten sonra evlerinde yakılan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi'nin ceset kalıntıları, 162 gün sonra bebek mezarı büyüklüğünde tek bir alanda toprağa verildi.

Olay, geçen 29 Kasım tarihinde Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan hırsızları tarafından öldürüldükten sonra evleriyle birlikte cesetleri yakılan Fazıl Çataloğlu (63) ile eşi Sebahat (62), oğlu Emin (35), gelini Şengül (32) ve torunu 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'na ait yanmış kemikler, protez diş ve battaniye üzerindeki saç tüyleri yapılan arama çalışmalarının 42'nci günü evin enkazında bulunmuştu.

3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Çataoğlu ailesine ait 4 büyükbaş hayvan, Erhan K. ve kardeşi Ersan K.'nın ahırlarında bulundu. Bunun üzerine Erhan K. ve kardeşi Ersan K. 13 Aralık 2017'de Erhan K.'nin kayınpederi Ali Ş. de 3 gün sonra tutuklandı.

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HAYVANLARI ÇALARKEN YAKALANDIKLARI İÇİN KATLETMİŞLER

Ali Ş., verdiği ifade de tüyler ürperten cinayetin ayrıntılarını anlattı. Kuzören Mahallesi'ne hayvan hırsızlığı için gittiklerini belirten Ali Ş., yanında Erkan K. ile Ersan K.'nın bulunduğunu itiraf etti. Çaldıkları 4 büyükbaş hayvanı ahırdan çıkarttıkları esnada çıkan sese Fazıl Çataloğlu'nun uyandığını belirten Ali Ş., kapıya gelen Fazıl Çataloğlu'na yakalanıp panikledikleri sırada kendisini silahla vurarak öldürdüklerini söyledi. Ardından silah sesine evin diğer fertlerinin de uyandığını belirten Ali Ş., onları da silahla vurarak öldürdüklerini, son olarak evde bulunan 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'nu öldürdüklerini tek tek anlattı. Cinayetlerin ardından 2 evi ateşe verdiklerini itiraf etti.

5 KİŞİLİK AİLE, BİR TABUTTA CAMİYE GETİRİLDİ

Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu’nun ceset kalıntıları tek bir tabuta konulduktan sonra Kastamonu Nasrullah Camii’ne getirildi. Burada öğle namazının ardından imam, çocuk, erkek ve kadınlar için 3 kez ayrı cenaze namazı kıldırdı. Çataloğlu Ailesi’nin bulunduğu tabut daha sonra Kırkçeşme Mahallesi'nde bulunan Ahmet Dede Mezarlığı'na götürüldü. Vahşice öldürülen Çataloğlu ailesinin 5 üyesi bebek mezarı büyüklüğünde kazılan tek mezar yerinde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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KASTAMONU 5 kişilik aile çataloğu ailesi

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
çok merak ediyorum iki hayvan için 5 kişiyi katleden insanlar nasıl bir vicdana sahip nasıl yaşayacaklar bundan sonra ve ALLAH a nasıl hesap verecekler rabim ıslah etsin bunları
Hindistan zannettim. Açınca şoka girdim. Nasıl bir ülke olduk biz böyle ??
Bu ne biçim bir canavar ruh.
bu nasıl vahşiliktir Ya Rabbi
aman allahım :(
idam bunlara kurtuluş olur orta çağ yontemleri ile öldürülmeli bunlar insan degilki insan hakki filan olsun
Ortalık müslümandan geçilmiyor valla!!!
eyerki bu dünyanın adaleti varsa üçünü de aynı şekilde diri diri yakarlar
birileri idam diye bağırsa insan hakları savunucuları hemen itiraz eder. ama böyleleri insan değil bir türlü bunu anlamazlar. beslemeye hiç gerek yok direk İDAM.
ZAVALLI HAYVANLARLA BERABER DİRİ DİRİ YAKMIŞLAR LANER OLASI KATİLLER .
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