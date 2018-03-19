Kastamonu Günleri’nde Taşköprü standı büyük ilgi gördü

Başkentte Kastamonu Günleri etkinliklerinde Taşköprü Belediyesi tarafından açılan stant, davetlilerin büyük beğenisini kazandı.

Kastamonu Belediyesi himayelerinde Kastamonu Dernekler Federasyonu organizesinde bu yıl 14’ncüsü düzenlenen Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti konseptinde yapılan Başkent’te Kastamonu Günlerine, Taşköprü Belediyesi de katıldı. Atatürk Kültür Merkezi’nde 5 gün devam eden Kastamonu Günlerinde, Taşköprü Belediyesi ziyaretçilerine ilçenin beyaz altını ve dünyanın en iyi sarımsağını ayrıca Taşköprü broşürü dağıttı. Stantta sarımsak elbiseli manken ile de çok sayıda kişi hatıra fotoğrafı çektirdi. Taşköprü stadında ayrıca Taşköprü Halk Eğitim Merkezi’nin 1 yıl boyunca yaptığı ürünlerin teşhiri, Pompeiopolis Antik Kenti’ni anlatan stantta büyük ilgi çekti.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “Her yıl katıldığımız Başkentte Kastamonu Günleri’nde ilçemizin en iyi şekilde tanıtımını yapıyoruz. Taşköprü’müzün Pompeiopolis Antik Kenti, tarihi evleri, doğası, ormanları, tarihi ve kültürel zenginliklerini ziyaretçilerimize anlatarak ve broşürlerimizden de dağıtarak ilçemizin sesini Başkentte de duyuruyoruz. Taşköprü Sarımsağı ilçemizin sembolü dünyanın en ünlü, en kaliteli sarımsağı bunu her yerde dile getirmekten de son derece mutlu oluyoruz. Bu yıl 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti konseptinde de Taşköprü’de çok sayıda etkinlik yapacağız. 16 - 19 Ağustos tarihlerinde de dünyaca ünlü Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivalini Türk Dünyası Kültür Başkenti konseptine uygun olarak yapacağız. Bu kapsamda ilçemizde kalıcı eserleri de bırakmak için çalışacağız. Taşköprü’de bu yıl dört gün sürecek olan festivalimize de tüm hemşehrilerimizi ve konuklarımızı şimdiden davet ediyoruz” dedi.

Başkan Aslan, Kastamonu Günlerinin düzenlenmesinde ve yapılmasında emeği geçenleri kutlayarak, teşekkür etti.