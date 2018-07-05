Kastamonu Havalimanı'nın açılışının 5. yılı kutlandı

Karadeniz, havalimanının Kastamonu'yu dünyaya bağlayan önemli bir tesis olduğunu vurgulayarak "Yolcu sayısı her geçen yıl artıyor. Eminim ki bundan sonra da bu sayı artacak. Yıllık 100 bin de devrilecek ve ondan sonra 200 bin hedef çıtamızı koymuş olacağız." dedi.

Kastamonu İl Özel İdaresi ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında 100 milyon liralık yatırımla 5 Temmuz 2013'te ilk tarifeli uçuşun yapıldığı Kastamonu Havalimanı'nın resmi açılışı, 19 Temmuz 2013'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilmişti.

DHMİ Genel Müdürü Ocak ise Kastamonu Havalimanı'nın 5. yılını kutlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek "Bir hayaldi, gerçek oldu. Bugün 100 bin yolcuyu devirme hedefiyle inşallah ileriye yönelik canlı, güzel ülkemize iyi hizmetler veren bir havalimanı olacaktır." diye konuştu.

- "Havalimanı, kenti birinci sınıf il kategorisine taşımıştır"

Karahasan da havalimanının yapımının İl Özel İdaresinin Kastamonu'daki en büyük projesi olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"Aynı zamanda Türkiye'de havalimanı yapan tek özel idare de bizim kurumumuzdur. Bununla gurur duyuyoruz. Bir ilin havalimanının olması demek, o ilin bütün potansiyelinin dünyayla buluşturulması demektir. Bu havalimanı sayesinde gizli kalmış, kendini tanıtamamış, perde arkasında kalmış Kastamonu'yu perdenin önüne çekmiş olduğumuza inanıyorum."

Kastamonu'nun 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu hatırlatan Karahasan, "Bundaki en önemli kriterlerden biri kentte havalimanı olmasıdır. Kastamonu Havalimanı, kenti ikinci, üçüncü sınıf il kategorisinden birinci sınıf il kategorisine taşımıştır." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından Karadeniz ve Karahasan ile Ulaştırma Memur-Sen Kastamonu İl Temsilcisi Metin Tiraki tarafından Ocak'a hediye sunuldu.

