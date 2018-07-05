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Kastamonu Havalimanı'nın açılışının 5. yılı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 17:06 | Son Güncelleme

DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak: - "Bir hayaldi, gerçek oldu. Bugün 100 bin yolcuyu devirme hedefiyle inşallah ileriye yönelik canlı, güzel ülkemize iyi hizmetler veren bir havalimanı olacaktır"

Yapıldıktan sonra 54 yıl atıl kalmasının ardından 2013 yılında faal hale getirilen Kastamonu Havalimanı'nda ilk tarifeli uçuşların başlamasının 5. yıl dönümü kutlandı.

Kastamonu İl Özel İdaresi ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında 100 milyon liralık yatırımla 5 Temmuz 2013'te ilk tarifeli uçuşun yapıldığı Kastamonu Havalimanı'nın resmi açılışı, 19 Temmuz 2013'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilmişti.

Kastamonu Havalimanı'nda ilk tarifeli uçuşun başlamasının 5. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda Vali Yaşar Karadeniz, DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan, 5. yıl pastasını kesti.

Karadeniz, havalimanının Kastamonu'yu dünyaya bağlayan önemli bir tesis olduğunu vurgulayarak "Yolcu sayısı her geçen yıl artıyor. Eminim ki bundan sonra da bu sayı artacak. Yıllık 100 bin de devrilecek ve ondan sonra 200 bin hedef çıtamızı koymuş olacağız." dedi.

DHMİ Genel Müdürü Ocak ise Kastamonu Havalimanı'nın 5. yılını kutlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek "Bir hayaldi, gerçek oldu. Bugün 100 bin yolcuyu devirme hedefiyle inşallah ileriye yönelik canlı, güzel ülkemize iyi hizmetler veren bir havalimanı olacaktır." diye konuştu.

- "Havalimanı, kenti birinci sınıf il kategorisine taşımıştır"

Karahasan da havalimanının yapımının İl Özel İdaresinin Kastamonu'daki en büyük projesi olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"Aynı zamanda Türkiye'de havalimanı yapan tek özel idare de bizim kurumumuzdur. Bununla gurur duyuyoruz. Bir ilin havalimanının olması demek, o ilin bütün potansiyelinin dünyayla buluşturulması demektir. Bu havalimanı sayesinde gizli kalmış, kendini tanıtamamış, perde arkasında kalmış Kastamonu'yu perdenin önüne çekmiş olduğumuza inanıyorum."

Kastamonu'nun 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu hatırlatan Karahasan, "Bundaki en önemli kriterlerden biri kentte havalimanı olmasıdır. Kastamonu Havalimanı, kenti ikinci, üçüncü sınıf il kategorisinden birinci sınıf il kategorisine taşımıştır." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından Karadeniz ve Karahasan ile Ulaştırma Memur-Sen Kastamonu İl Temsilcisi Metin Tiraki tarafından Ocak'a hediye sunuldu.

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DHMİ funda ocak Kastamonu Havalimanı Vali Yaşar Karadeniz

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