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Kastamonu merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 19:38 | Son Güncelleme

Kastamonu merkezli 12 ilde, örgütün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda, 12 asker gözaltına alındı

Kastamonu merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 12 asker gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 12 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan operasyonda, Kastamonu, Iğdır, Hakkari, Tunceli, Ankara, Rize, Tokat, Çorum, Amasya, Ankara, İstanbul ve Şırnak'ta bulunan subay ve astsubaylardan oluşan 12 rütbeli asker gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
asker FETÖ/PDY KASTAMONU

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