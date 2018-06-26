Kastamonu merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kastamonu merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Kastamonu, Manisa, Afyonkarahisar, Bursa, Samsun, Erzincan, Kayseri ve İstanbul'da aralarında esnaf, doktor ve iş adamlarının bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

