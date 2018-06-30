Kastamonu merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kastamonu merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden biri tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 36 şüpheliden 7'sinin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eski Taşköprü İlçe Emniyet Müdürü Sedat E. çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi, 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 29 şüphelinin Emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

