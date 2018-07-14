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Kastamonu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 00:24 | Son Güncelleme

Kastamonu merkezli 4 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve örgüt faaliyeti kapsamında silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 24 kişiden 8'i tutuklandı

Kastamonu merkezli 4 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve örgüt faaliyeti kapsamında silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 24 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve örgüt faaliyeti kapsamında silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Kastamonu, İstanbul, Samsun ve Rize'de başlatılan eş zamanlı operasyonla 24 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Cide ilçesi İl Genel Meclisi Üyesi İ.A, (45), köy muhtarları S.T (45) Ö.Ö, (46) ve A.Ç. (62) ile K.A. (42) M.Ç. (62) G.N. (26) ve O.S.K. (39) tutuklandı.

Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 11 şüpheli ise Cide Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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KASTAMONU örgüt suç tutuklu

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